Inter Miami odwołał mecz. Powodem... kontuzja Messiego

Argentyńczyk nabawił się urazu mięśniowego lewego uda i jego pauza będzie wynosić dwa tygodnie. Z tego powodu konfrontacja Interu z Independiente została przełożona na inny termin - 26 lutego.

Dla kibiców z Portoryko przyjazd Interu jest wielkim wydarzeniem, ale tylko wtedy, gdy w składzie będzie Messi. Nie może zatem dziwić, że klub z Miami postanowił pójść na rękę gospodarzom i odwołać mecz w pierwotnym terminie.

"Klub, we współpracy z promotorem wydarzenia oraz rządem Portoryko, uważa, że zmiana terminu meczu pozwoli zapewnić kibicom w Portoryko jak najlepsze doświadczenie. Spotkanie pozostanie zaplanowane na godz. 20:00 czasu lokalnego na stadionie Estadio Juan Ramon Loubriel w Bayamon, a rywalem nadal będzie Independiente del Valle" - przekazał Inter.

Działacze Interu postanowili wyciągnąć wnioski sprzed dwóch lat, gdy rozegrali sparing w Hongkongu, ale ku rozczarowaniu miejscowych kibiców - bez Argentyńczyka, który wtedy również był kontuzjowany. To skutkowało olbrzymią falą krytyki organizatorów i zwrotem pieniędzy za bilety.

Messi po latach gry w Barcelonie i epizodzie w PSG, jest piłkarzem Interu Miami od lipca 2023 roku. Rozegrał w jego barwach 88 spotkań, w których strzelił 77 goli i zanotował 44 asysty. Kontrakt 38-latka jest ważny do końca grudnia 2028 roku.

