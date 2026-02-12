Jeļena Ostapenko - Elisabetta Cocciaretto. Relacja live i wynik na żywo

Jeļena Ostapenko - Elisabetta Cocciaretto to ćwierćfinałowe spotkanie turnieju WTA Doha. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące mecze turnieju WTA Doha. W jednym z ćwierćfinałów Łotyszka Jelena Ostapenko zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.

 

Będzie to niezwykle ciekawe spotkanie z perspektywy polskich kibiców. Tuż po zakończeniu meczu Ostapenko - Cocciaretto, na kort wyjdą bowiem Iga Świątek i Maria Sakkari.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jeļena Ostapenko - Elisabetta Cocciaretto na Polsatsport.pl.

