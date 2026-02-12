Jeļena Ostapenko - Elisabetta Cocciaretto. Relacja live i wynik na żywo
Jeļena Ostapenko - Elisabetta Cocciaretto to ćwierćfinałowe spotkanie turnieju WTA Doha. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na decydujące mecze turnieju WTA Doha. W jednym z ćwierćfinałów Łotyszka Jelena Ostapenko zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.
ZOBACZ TAKŻE: Nie było prezentu na urodziny! Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie
Będzie to niezwykle ciekawe spotkanie z perspektywy polskich kibiców. Tuż po zakończeniu meczu Ostapenko - Cocciaretto, na kort wyjdą bowiem Iga Świątek i Maria Sakkari.
