Kadrowiczka zmieni zespół? Jest zainteresowanie giganta

Zuzanna Górecka udanie rozpoczęła przygodę w Turcji. Przyjmująca Ilbanku jest jedną z najlepszych zawodniczek w swoim zespole, stąd mowa o potencjalnym transferze siatkarki. Jej występy przykuły uwagę jednego z najlepszych zespołów w kraju.

Zuzanna Górecka rozgrywa pierwszy sezon w Sultanlar Lidze w barwach Ilbanksport Voleybol. Polka jest wiodącą postacią drużyny, a jej statystyki plasują ją na jedenastym miejscu w rankingu przyjmujących Sultanlar Ligi.

 

Pomimo dobrej dyspozycji reprezentantki Polski, jej drużyna dołuje. Aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ligi tureckiej i walczy o byt. Z tego względu pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie klubu przez 25-latkę.

 

Zainteresowanie wykazuje Nilufer Belediyespor. To aktualnie szósta drużyna Sultanlar Ligi. Informację na ten temat podał portal "Mintonette". Siatkarka pochodząca z Radomia miałaby zastąpić Rosjankę Polinę Shemanovą. Kontrakt obowiązywałby od początku sezonu 2026/2027.

 

Zmiana klubu mogłaby pomóc wrócić 25-latce do reprezentacji Polski, w której nie występowała w ubiegłym sezonie. Polka z powodu kontuzji nie znalazła się w szerokim składzie Stefano Lavariniego mimo tego, że na początku jego kadencji była podstawową zawodniczką drużyny.

 

Jeśli transfer Góreckiej dojdzie do skutku, przyjmująca zostanie trzecią Polką w historii tego klubu. Wcześniej barw tureckiego zespołu broniły Dominika Sobolska-Tarasova oraz obecnie Julia Szczurowska.

