Kontuzja Martyny Łukasik. Klub wydał oświadczenie

Galatasaray jest aktualnie przetrzebiony kłopotami zdrowotnymi w swojej drużynie. Obecnie aż pięć zawodniczek leczy kontuzje. Wśród nich jest reprezentantka Polski, Martyna Łukasik. Reprezentantka Polski doznała kontuzji ręki i opuściła kilka ostatnich spotkań tureckiej drużyny.

W ostatnim czasie klub wydał komunikat dotyczący stanu zdrowia kontuzjowanych siatkarek. Wynika z niego, że Łukasik doznała uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka śródręcza (TFCC 1D).

- Stan zdrowia naszej zawodniczki Martyny Łukasik, która doznała kontuzji TFCC 1D, będzie znany po badaniu lekarskim, które odbędzie się jutro w naszym szpitalu sponsorskim, Acıbadem - brzmi fragment dotyczący 26-latki.

Nie wiadomo więc, kiedy przyjmująca wróci do pełnej sprawności. W tej chwili Galatasaray szykuje się do najbliższego spotkania w tureckiej lidze przeciwko Turk Hava Yollari, które odbędzie się 14 lutego. Przed Turczynkami również rywalizacja w Pucharze CEV, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z Levallois Paris.

JZ, Polsat Sport