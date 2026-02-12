Kontuzja Martyny Łukasik. Klub wydał oświadczenie

Siatkówka

Martyna Łukasik doznała kontuzji ręki i nie znajdowała się w składzie swojej drużyny Galatasaray Daikin Stambuł od jakiegoś czasu. Dotychczas nie była znana konkretna diagnoza kontuzji reprezentantki Polski. Teraz turecki zespół wydał oświadczenie w tej sprawie.

Siatkarka Martyna Łukasik trzymająca piłkę do siatkówki
fot. PAP
Martyna Łukasik

Galatasaray jest aktualnie przetrzebiony kłopotami zdrowotnymi w swojej drużynie. Obecnie aż pięć zawodniczek leczy kontuzje. Wśród nich jest reprezentantka Polski, Martyna Łukasik. Reprezentantka Polski doznała kontuzji ręki i opuściła kilka ostatnich spotkań tureckiej drużyny.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kadrowiczka zmieni zespół? Jest zainteresowanie giganta

 

W ostatnim czasie klub wydał komunikat dotyczący stanu zdrowia kontuzjowanych siatkarek. Wynika z niego, że Łukasik doznała uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka śródręcza (TFCC 1D).

 

- Stan zdrowia naszej zawodniczki Martyny Łukasik, która doznała kontuzji TFCC 1D, będzie znany po badaniu lekarskim, które odbędzie się jutro w naszym szpitalu sponsorskim, Acıbadem - brzmi fragment dotyczący 26-latki.

 

Nie wiadomo więc, kiedy przyjmująca wróci do pełnej sprawności. W tej chwili Galatasaray szykuje się do najbliższego spotkania w tureckiej lidze przeciwko Turk Hava Yollari, które odbędzie się 14 lutego. Przed Turczynkami również rywalizacja w Pucharze CEV, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z Levallois Paris.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MARTYNA ŁUKASIKREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 