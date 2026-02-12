Kosa na Kosę - 12.02. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Kosa na Kosę. Tym razem Roman i Jakub Koseccy porozmawiają z dietetyczką sportową, Panią Urszulą Somow. Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.
Koseccy połączą się z dietetyczką sportową, Panią Urszulą Somow, z którą porozmawiają o kwestii diety u sportowców. Poruszą również wątek pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych.
Następnie "Kosy" skomentują losowanie Ligi Narodów, ze szczególnym naciskiem na "polską grupę", w której Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją.
Na koniec powiedzą również kilka słów o PKO BP Ekstraklasie, w której liderem w ostatniej kolejce została Jagiellonia Białystok, a sytuacja Pogoni Szczecin, Legii Warszawa oraz Widzewa Łódź nadal nie napawa optymizmem.
Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.Przejdź na Polsatsport.pl