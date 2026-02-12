Legenda zakończyła olimpijską karierę

Siedmiokrotna medalistka w łyżwiarstwie szybkim Martina Sablikova, po tym jak w biegu na 5000 m zajęła 11. lokatę, poinformowała, że nie wystartuje już w igrzyskach Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na 1500 m. Tym samym utytułowana Czeszka zakończyła olimpijską karierę.

Martina Sablikova z rękami przy ustach, wyrażająca emocje.
Dla Martiny Sablikovej występ w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo to już szósty w karierze start na zimowych igrzyskach olimpijskich.

 

Wcześniej 38-letnia zawodniczka musiała zrezygnować ze swojego koronnego dystansu - 3000 m z powodu choroby. Nie zdecydowała się także na niesienie czeskiej flagi podczas ceremonii otwarcia igrzysk właśnie ze względu na planowany w sobotę (7 lutego) start na 3000 m.

 

Sablikova debiutowała 20 lat temu w Turynie, gdzie była czwarta na 5000 m. Medale zdobywała na kolejnych igrzyskach, w tym trzy złote: w Vancouver (na 3000 i 5000 m) oraz w Soczi na 5000 m.

 

Na liście najbardziej utytułowanych czeskich olimpijczyków zajmuje trzecie miejsce, za takimi legendami jak gimnastyczką Verą Caslavską (11 medali, w tym siedem złotych) i biegaczem długodystansowym Emilem Zatopkiem (pięć, w tym cztery złote).

 

W swojej karierze wygrała 53 indywidualne wyścigi. Trzykrotnie (2007, 2009 i 2010) była wybierana najlepszym sportowcem Czech. Ma siedem medali olimpijskich, w tym trzy złote oraz 21 tytułów mistrzyni świata (pięć w wieloboju).

 

Sukcesy osiągała również w kolarstwie, zdobywając m.in. sześciokrotnie tytuł mistrzyni kraju.

 

Sablikova zapowiedziała w Mediolanie, że chce zakończyć karierę sportową w marcu podczas MŚ w wieloboju.

