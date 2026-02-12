Legenda zakończyła olimpijską karierę

Dla Martiny Sablikovej występ w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo to już szósty w karierze start na zimowych igrzyskach olimpijskich.

ZOBACZ TAKŻE: Polska nadzieja medalowa z optymizmem przed kolejnym startem

Wcześniej 38-letnia zawodniczka musiała zrezygnować ze swojego koronnego dystansu - 3000 m z powodu choroby. Nie zdecydowała się także na niesienie czeskiej flagi podczas ceremonii otwarcia igrzysk właśnie ze względu na planowany w sobotę (7 lutego) start na 3000 m.

Sablikova debiutowała 20 lat temu w Turynie, gdzie była czwarta na 5000 m. Medale zdobywała na kolejnych igrzyskach, w tym trzy złote: w Vancouver (na 3000 i 5000 m) oraz w Soczi na 5000 m.

Na liście najbardziej utytułowanych czeskich olimpijczyków zajmuje trzecie miejsce, za takimi legendami jak gimnastyczką Verą Caslavską (11 medali, w tym siedem złotych) i biegaczem długodystansowym Emilem Zatopkiem (pięć, w tym cztery złote).

W swojej karierze wygrała 53 indywidualne wyścigi. Trzykrotnie (2007, 2009 i 2010) była wybierana najlepszym sportowcem Czech. Ma siedem medali olimpijskich, w tym trzy złote oraz 21 tytułów mistrzyni świata (pięć w wieloboju).

Sukcesy osiągała również w kolarstwie, zdobywając m.in. sześciokrotnie tytuł mistrzyni kraju.

Sablikova zapowiedziała w Mediolanie, że chce zakończyć karierę sportową w marcu podczas MŚ w wieloboju.

JC, PAP