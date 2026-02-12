Liga Narodów 2026/27: Wyniki losowania, grupy
Za nami losowanie Ligi Narodów 2026/27. Poznaliśmy składy grup każdej z dywizji. Reprezentacja Polski pierwszy raz w historii znalazła się w drugiej "lidze".
W czwartek w Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów 2026/27. Poznaliśmy składy grup z każdej dywizji. Polacy - po spadku - pierwszy raz w historii zagrają w drugiej "lidze".
Biało-Czerwoni losowani byli z pierwszego koszyka. Podopieczni Jana Urbana trafili do grupy B4, gdzie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją.
Z perspektywy postronnego kibica najciekawiej zapowiada się rywalizacja w najwyższej dywizji. Niezwykle interesująco wygląda grupa A1, w której znalazły się Francja, Włochy, Belgia i Turcja.
"Napakowana" jest również chociażby grupa A3. W niej wylądowały reprezentacje Hiszpanii, Chorwacji, Anglii oraz Czech.
Liga Narodów 2026/27 rozpocznie się w tym roku. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 24-26 września. Turniej finałowy natomiast odbędzie się 9-13 czerwca 2027.
Liga Narodów 2026/27 - grupy:
Dywizja A:
Grupa A1
Francja
Włochy
Belgia
Turcja
Grupa A2
Niemcy
Holandia
Serbia
Grecja
Grupa A3
Hiszpania
Chorwacja
Anglia
Czechy
Grupa A4
Portugalia
Dania
Norwegia
Walia
Dywizja B:
Grupa B1
Szkocja
Szwajcaria
Słowenia
Macedonia Północna
Grupa B2
Węgry
Ukraina
Gruzja
Irlandia Północna
Grupa B3
Izrael
Austria
Irlandia
Kosowo
Grupa B4
Polska
Bośnia i Hercegowina
Rumunia
Szwecja
Dywizja C:
Grupa C1
Albania
Finlandia
Białoruś
San Marino
Grupa C2
Czarnogóra
Armenia
Cypr
Łotwa lub Gibraltar
Grupa C3
Kazachstan
Słowacja
Wyspy Owcze
Mołdawia
Grupa C4
Islandia
Bułgaria
Estonia
Luksemburg lub Malta
Dywizja D:
Grupa D1
Gibraltar lub Łotwa
Malta lub Luksemburg
Andora
Grupa D2
Litwa
Azerbejdżan
Liechtenstein