Liga Narodów 2026/27: Wyniki losowania, grupy

Piłka nożna

Za nami losowanie Ligi Narodów 2026/27. Poznaliśmy składy grup każdej z dywizji. Reprezentacja Polski pierwszy raz w historii znalazła się w drugiej "lidze".

Piłkarz w pomarańczowej koszulce macha do widza, obok stoi bramkarz w zielonej koszulce.
fot. PAP/DPA
Cristiano Ronaldo

W czwartek w Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów 2026/27. Poznaliśmy składy grup z każdej dywizji. Polacy - po spadku - pierwszy raz w historii zagrają w drugiej "lidze".

 

Biało-Czerwoni losowani byli z pierwszego koszyka. Podopieczni Jana Urbana trafili do grupy B4, gdzie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją.

 

Z perspektywy postronnego kibica najciekawiej zapowiada się rywalizacja w najwyższej dywizji. Niezwykle interesująco wygląda grupa A1, w której znalazły się Francja, Włochy, Belgia i Turcja.

 

"Napakowana" jest również chociażby grupa A3. W niej wylądowały reprezentacje Hiszpanii, Chorwacji, Anglii oraz Czech.

 

Liga Narodów 2026/27 rozpocznie się w tym roku. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 24-26 września. Turniej finałowy natomiast odbędzie się 9-13 czerwca 2027.

 

Liga Narodów 2026/27 - grupy:

Dywizja A:

 

Grupa A1

Francja

Włochy

Belgia
Turcja

 

Grupa A2

Niemcy

Holandia

Serbia

Grecja

 

Grupa A3

Hiszpania

Chorwacja

Anglia

Czechy

 

Grupa A4

Portugalia

Dania

Norwegia

Walia

 

Dywizja B:

 

Grupa B1

Szkocja

Szwajcaria

Słowenia

Macedonia Północna

 

Grupa B2

Węgry

Ukraina

Gruzja

Irlandia Północna

 

Grupa B3

Izrael

Austria

Irlandia

Kosowo

 

Grupa B4

Polska

Bośnia i Hercegowina

Rumunia

Szwecja

 

Dywizja C:

 

Grupa C1

Albania

Finlandia

Białoruś

San Marino

 

Grupa C2

Czarnogóra

Armenia

Cypr

Łotwa lub Gibraltar

 

Grupa C3

Kazachstan

Słowacja

Wyspy Owcze

Mołdawia

 

Grupa C4

Islandia

Bułgaria

Estonia

Luksemburg lub Malta

 

Dywizja D:

 

Grupa D1

Gibraltar lub Łotwa
Malta lub Luksemburg
Andora

 

Grupa D2
Litwa
Azerbejdżan
Liechtenstein

JC, Polsat Sport
