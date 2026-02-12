Najpierw okradła koleżankę, a teraz pokonała ją na ZIO! Podwójne złoto dla gwiazdy

Niemałe kontrowersje w ostatnich miesiącach wywołała Julia Simon. Jej nazwisko pojawiało się w mediach nie ze względu na wyniki sportowe, a kuriozalne przestępstwa.

W październiku biathlonistka została skazana przez sąd w Albertville na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 15 tysięcy euro grzywny za kradzież i oszustwo związane z kartą bankową. Przyznała się do winy, choć miała kłopot z wyjaśnieniem swojego zachowania.

Dziesięciokrotna mistrzyni świata była oskarżona o wielokrotne używanie - począwszy od 2021 roku - kart bankowych swojej koleżanki z reprezentacji Justine Braisaz-Bouchet i fizjoterapeuty drużyny do zakupów o wartości do 2400 euro, a także o kradzież niewielkich kwot (od 20 do 50 euro). Kilkakrotnie dzieliła ze swoimi ofiarami pokoje lub mieszkania podczas obozów treningowych.

Przez rodzimą federację biathlonistka z kolei została zawieszona na pół roku, ale pięć miesięcy tej kary odbywa w zawieszeniu. Decyzja ta została podjęta przez Komisję Dyscyplinarną 7 listopada - oznacza to, że od 7 grudnia Simon wróciła do startów w Pucharze Świata.

Wróciła i to w wielkim stylu. Podczas trwających właśnie igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Simon została indywidualną mistrzynią olimpijską na 15 km. W rywalizacji tej startowała również Braisaz-Bouchet, ale uplasowała się ona w końcówce stawki.

Simon złoto wywalczyła również w sztafecie mieszanej.

KP, Polsat Sport