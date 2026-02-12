Niemcy ze złotem ZIO w sztafecie saneczkarskiej, Polacy na ósmym miejscu

Polscy saneczkarze zajęli ósme miejsce w olimpijskiej rywalizacji sztafet w Cortinie d'Ampezzo. Złoty medal zdobyli Niemcy, srebrny Austriacy, a brązowy Włosi. Biało-Czerwoni wyprzedzili tylko zespół Rumunii.

Zawodnik saneczkarstwa zjazdowego na torze w kombinezonie z numerem 7, zjeżdża po lodzie.
fot. PAP/EPA
Polacy na ósmym miejscu w sztafecie saneczkarskiej

Polacy startowali w kolejności: Klaudia Domaradzka w jedynce, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk w dwójce, Mateusz Sochowicz w jedynce oraz Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska w dwójce.

 

O słabszym niż zakładano wyniku zdecydował nieudany start Sochowicza, który już na pierwszym odcinku obił się o bandę, tracąc cenne ułamki sekundy.

 

Niemcy nie dali szans rywalom, bijąc rezultatem 3:41,672 rekord toru. Wyprzedzili Austriaków o 0,542 oraz Włochów o 0,849 s.

 

Była to ostatnia konkurencja saneczkarska igrzysk. Niemcy, którzy cztery lata temu w Pekinie zdobyli komplet czterech złotych medali, w Cortinie musieli podzielić się z gospodarzami: wygrali trzy konkurencje, a reprezentanci Italii - dwie (do programu olimpijskiego włączono dwójki kobiet).

 

W środę w kobiecych dwójkach Domowicz i Piwkowska niespodziewanie wywalczyły szóstą lokatę. Tak dobrego wyniku Biało-Czerwonych nie było od igrzysk w Sapporo w 1972 roku, gdzie w dwójkach Mirosław Więckowski i Wojciech Kubik zajęli piąte miejsce, a w jedynkach Wiesława Martyka i Halina Kanasz - ex aequo szóste.

JC, PAP
