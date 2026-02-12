Niemcy ze złotem ZIO w sztafecie saneczkarskiej, Polacy na ósmym miejscu

Polacy startowali w kolejności: Klaudia Domaradzka w jedynce, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk w dwójce, Mateusz Sochowicz w jedynce oraz Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska w dwójce.

O słabszym niż zakładano wyniku zdecydował nieudany start Sochowicza, który już na pierwszym odcinku obił się o bandę, tracąc cenne ułamki sekundy.

Niemcy nie dali szans rywalom, bijąc rezultatem 3:41,672 rekord toru. Wyprzedzili Austriaków o 0,542 oraz Włochów o 0,849 s.

Była to ostatnia konkurencja saneczkarska igrzysk. Niemcy, którzy cztery lata temu w Pekinie zdobyli komplet czterech złotych medali, w Cortinie musieli podzielić się z gospodarzami: wygrali trzy konkurencje, a reprezentanci Italii - dwie (do programu olimpijskiego włączono dwójki kobiet).

W środę w kobiecych dwójkach Domowicz i Piwkowska niespodziewanie wywalczyły szóstą lokatę. Tak dobrego wyniku Biało-Czerwonych nie było od igrzysk w Sapporo w 1972 roku, gdzie w dwójkach Mirosław Więckowski i Wojciech Kubik zajęli piąte miejsce, a w jedynkach Wiesława Martyka i Halina Kanasz - ex aequo szóste.

JC, PAP