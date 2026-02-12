Niewiński dziewiąty na 1000 metrów, złoto dla Holandii

Michał Niewiński zajął dziewiąte miejsce w rywalizacji na 1000 metrów w short tracku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Złoto padło łupem Holendra Jensa van 't Wouta.

Polski panczenista w czerwono-białym stroju i kasku na lodowisku.
fot. PAP
Michał Niewiński

Czwartkowy wieczór na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczął się szczęśliwie dla startującego na 1000 metrów w short tracku Michała Niewińskiego. Polak upadł w swoim biegu ćwierćfinałowym, jednak stało się to z winy rywala, dzięki czemu nasz rodak został awansowany do półfinału decyzją sędziów.

 

W następnym biegu do kolejnego awansu zabrakło niewiele. Niewiński uplasował się w swoim półfinale na trzecim miejscu, jednak przegrał awans z Łotyszem Robertsem Kruzbergsem, który we wcześniejszym wyścigu uzyskał lepszy czas.

 

Niewiński wystąpił tym samym w finale B. W nim sklasyfikowany został na czwartej pozycji, co dało mu dziewiątą lokatę w ogólnym rozrachunku.

 

Złoty medal padł łupem Holendra Jensa van 't Wouta. Podium uzupełnili odpowiednio Chińczyk Long Sun i Jong-un Rim.

JC, Polsat Sport
