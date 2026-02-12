Oficjalnie! Tam w przyszłym sezonie zagra kapitan siatkarskiej reprezentacji Włoch

Anna Danesi przygodę z tym klubem rozpoczęła w 2019 roku, gdy dołączyła do ówczesnego Vero Volley Monza i grała w nim przez trzy sezony. Wcześniej była zawodniczką Imoco Volley Conegliano, a w latach 2022-24 grała w Igor Gorgonzola Novara. W 2024 roku wróciła do ekipy Vero Volley. Jak się teraz okazało, środkowa będzie grała w tej drużynie również w sezonie 2026/27.

– Bardzo się cieszę, że zostaję w klubie. Nadchodzący sezon będzie moim szóstym łącznie w Vero Volley. Miasto Monza stało się dla mnie domem: mój chłopak jest tutaj i to tutaj będę prowadzić swoje życie poza siatkówką. Czuję się bardzo dobrze w tym klubie, dlatego decyzja o przedłużeniu kontraktu o kolejny rok nie była dla mnie trudna. Wierzę w projekt budowany na nadchodzący sezon: w tym roku udało nam się zdobyć pierwsze krajowe trofeum z klubem i mam nadzieję, że kolejny sezon przyniesie równie wiele satysfakcji – powiedziała po przedłużeniu umowy Anna Danesi.

Pochodząca z Brescii siatkarka jest jedną z najlepszych środkowych świata w ostatnich latach. Jako kapitan reprezentacji Italii wywalczyła z drużyną narodową złoto na igrzysk olimpijskich Paryż 2024, mistrzostwo świata 2025, mistrzostwo Europy 2021 oraz trzy złote medale Ligi Narodów. Była wybierana najlepszą środkową IO, MŚ (dwukrotnie) oraz ME. Z Vero Volley zdobyła w tym sezonie Superpuchar Włoch.