Po wypadku Vonn padły mocne słowa. Legenda mówi o błędzie narciarki

Lindsay Vonn startowała z poważnym urazem



Dokładnie 30 stycznia 2026 roku, czyli na kilka dni przed planowanym startem na Igrzyskach Olimpijskich Lindsay Vonn doznała poważnego urazu. Podczas zawodów Pucharu Świata w Crans-Montanie uległa wypadkowi, w wyniku którego całkowicie zerwała więzadło przednie w lewym kolanie.



Wydawało się, że wyeliminuje ją to z udziału w kolejnych zawodach. Amerykanka jednak podjęła ryzykowną decyzję i pojawiła się na starcie, na co zgodę wyrazili jej lekarze. Po czasie wiemy, jak zła była to decyzja. Wypadek może oznaczać bowiem definitywny koniec kariery sportowej.



Amerykanka powinna odpuścić starty przed igrzyskami



Głos zabrał Włoch Alberto Tomba, czyli jedna z legend narciarstwa alpejskiego w XXI wieku. Ten nie szczędził słów krytyki wobec Amerykanki. Zwracał uwagę jednak nie na sam start w Igrzyskach, a na to, jak poprowadziła przygotowania.

Jego zdaniem Lindsay Vonn powinna odpuścić start w Crans-Montanie, gdzie doznała kontuzji kolana. Na tydzień przed startem w Igrzyskach powinna stawiać na trening i regenerację, a nie na rywalizację w zawodach sportowych. Cytowany przez agencję Reutersa powiedział, że Lindsay Vonn: "nie powinna była ścigać się w Crans-Montanie. Powinna była przyjechać tutaj i trenować".



Specjaliści z zakresu medycyny odradzali start



Swoją opinią na temat wypadku Lindsay Vonn w trakcie łączenia ze Studiem Mediolan Cortina podzielił się dr n. med. Piotr Zagórski, który jest specjalistą ortopedii i medycyny sportowej. Piotr Zagórski powiedział: "Nie rekomendowałbym startu tydzień po urazie skrętnym stawu kolanowego".



Trudno nie zgodzić się z jego opinią. To bardzo poważna kontuzja, która uniemożliwia pełną kontrolę ruchów kolana. W efekcie łatwo o utratę stabilizacji, co w przypadku wysokich prędkości osiąganych w trakcie alpejskich zjazdów dodatkowo zyskuje na znaczeniu.



Ambicja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem



W niedzielę 8 lutego we Włoszech byliśmy świadkami sytuacji, w której ambicja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Skończyło się tragicznie i Lindsay Vonn nie tylko zaprzepaściła szanse na olimpijski medal, ale także nabawiła się urazu, który wymagał leczenia operacyjnego. Przed nią długi powrót do pełnej sprawności i wydaje się, że to dla niej koniec zawodowej kariery.

