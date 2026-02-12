Po wypadku Vonn padły mocne słowa. Legenda mówi o błędzie narciarki

Zimowe

Lindsey Vonn na trasie olimpijskiego zjazdu w Cortinie d'Ampezzo doznała poważnej kontuzji i jest już po operacji złamanej nogi. Przyszedł czas na analizę przyczyn wypadku. Co go spowodowało? Głosu krytyki pod adresem Amerykanki nie szczędzą gwiazdy sportu oraz specjaliści z zakresu medycyny.

Narciarka w kasku i kombinezonie zjeżdża po stoku narciarskim, trzymając kijki narciarskie.
fot. AFP
Lindsey Vonn

Lindsay Vonn startowała z poważnym urazem


Dokładnie 30 stycznia 2026 roku, czyli na kilka dni przed planowanym startem na Igrzyskach Olimpijskich Lindsay Vonn doznała poważnego urazu. Podczas zawodów Pucharu Świata w Crans-Montanie uległa wypadkowi, w wyniku którego całkowicie zerwała więzadło przednie w lewym kolanie.


Wydawało się, że wyeliminuje ją to z udziału w kolejnych zawodach. Amerykanka jednak podjęła ryzykowną decyzję i pojawiła się na starcie, na co zgodę wyrazili jej lekarze. Po czasie wiemy, jak zła była to decyzja. Wypadek może oznaczać bowiem definitywny koniec kariery sportowej.


Amerykanka powinna odpuścić starty przed igrzyskami


Głos zabrał Włoch Alberto Tomba, czyli jedna z legend narciarstwa alpejskiego w XXI wieku. Ten nie szczędził słów krytyki wobec Amerykanki. Zwracał uwagę jednak nie na sam start w Igrzyskach, a na to, jak poprowadziła przygotowania.

 

Alberto Tomba krytykuje decyzję Lindsay Vonn o starcie mimo urazu

Jego zdaniem Lindsay Vonn powinna odpuścić start w Crans-Montanie, gdzie doznała kontuzji kolana. Na tydzień przed startem w Igrzyskach powinna stawiać na trening i regenerację, a nie na rywalizację w zawodach sportowych. Cytowany przez agencję Reutersa powiedział, że Lindsay Vonn: "nie powinna była ścigać się w Crans-Montanie. Powinna była przyjechać tutaj i trenować".


Specjaliści z zakresu medycyny odradzali start


Swoją opinią na temat wypadku Lindsay Vonn w trakcie łączenia ze Studiem Mediolan Cortina podzielił się dr n. med. Piotr Zagórski, który jest specjalistą ortopedii i medycyny sportowej. Piotr Zagórski powiedział: "Nie rekomendowałbym startu tydzień po urazie skrętnym stawu kolanowego".


Trudno nie zgodzić się z jego opinią. To bardzo poważna kontuzja, która uniemożliwia pełną kontrolę ruchów kolana. W efekcie łatwo o utratę stabilizacji, co w przypadku wysokich prędkości osiąganych w trakcie alpejskich zjazdów dodatkowo zyskuje na znaczeniu.


Ambicja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem


W niedzielę 8 lutego we Włoszech byliśmy świadkami sytuacji, w której ambicja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Skończyło się tragicznie i Lindsay Vonn nie tylko zaprzepaściła szanse na olimpijski medal, ale także nabawiła się urazu, który wymagał leczenia operacyjnego. Przed nią długi powrót do pełnej sprawności i wydaje się, że to dla niej koniec zawodowej kariery.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
NARCIARSTWO ALPEJSKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Bachleda: Pola pokaże hejterom, na co ją stać
Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 