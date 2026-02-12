Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w piątek. Kto startuje? Kiedy?

Panczenista Władimir Semirunnij w piątek powalczy o medal zimowych igrzysk olimpijskich w biegu na 10000 m. Tego dnia w zmaganiach we Włoszech wystartują też polscy biegacze narciarscy, biathloniści oraz łyżwiarz figurowy Władimir Samojłow.

6 grudnia 2025 roku w holenderskim Heerenveen Semirunnij poprawił własny rekord Polski w biegu na 10000 m, uzyskując 12.28,05. To trzeci wynik w historii. Rekord świata należy do Włocha Davide Ghiotto i wynosi 12.25,69.

Bieg na 10000 m w Mediolanie z udziałem Semirunnija rozpocznie się o godzinie 16.

Biathloniści Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół wystartują w sprincie na 10 km. Do faworytów należą lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Francuz Eric Perrot, jego rodacy Quentin Fillon Maillet i Emilien Jacquelin, Włoch Tommaso Giacomel, Szwedzi Sebastian Samuelsson i Martin Ponsiluoma oraz Norwegowie Johan-Olav Botn, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjastad Christiansen i Sturla Holm Laegreid.

W narciarskim biegu na 10 km techniką dowolną wystąpią Sebastian Bryja, Dominik Bury i Maciej Staręga. Faworytem jest Johannes Klaebo oraz pozostali Norwegowie. Klaebo podczas igrzysk w Cortinie d'Ampezzo triumfował już w sprincie i biegu łączonym. 29-latek łącznie ma w dorobku dziewięć olimpijskich medali, w tym siedem złotych.

Samojłow zaprezentuje się w programie dowolnym solistów. Po programie krótkim zajmuje 21. miejsce. Prowadzi Ilia Malinin z USA.

W piątek zostanie rozdanych siedem kompletów medali. Bez udziału Polaków odbędzie się skeleton mężczyzn oraz w dwie snowboardowe konkurencje: cross kobiet i halfpipe mężczyzn.

Do tej pory Biało-Czerwoni wywalczyli we Włoszech jeden medal - srebrny na skoczni normalnej zdobył Kacper Tomasiak. Tuż za podium był panczenista Damian Żurek, który zajął czwarte miejsce w biegu na 1000 m.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w piątek 12.02. Starty Polaków. Kiedy?

12:00 Biegi narciarskie, bieg na 10 km w stylu dowolnym (ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga)

14:00 Biathlon, sprint na 10 km (ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)

16:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 10000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)

19:00 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

PAP