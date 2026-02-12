Polacy poznali rywala w Pucharze Davisa. Trudniej być nie mogło

Polacy po zwycięstwie z Egiptem zapewnili sobie grę we wrześniowych barażach. We czwartek 12 lutego w Londynie doszło do losowania par. Biało-Czerwoni trafili na najtrudniejszego rywala z możliwych - Australię, która była rozstawiona z "jedynką". To 28-krotny triumfator tych rozgrywek. Więcej zwycięstw posiadają tylko Amerykanie - 32.

Warto jednak podkreślić, że Australijczycy rok temu przegrali u siebie ze znacznie niżej notowaną Belgią, natomiast w tym roku trafili do baraży po niepowodzeniu z Ekwadorem. Biało-Czerwoni nie są zatem bez szans, mimo że spotkanie odbędzie się na wyjeździe.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy datę i miejsce kolejnego meczu Polek w Pucharze Billie Jean King!

Będzie to druga potyczka Polski z Australią w Pucharze Davisa. Do pierwszej doszło na Torwarze w 2013 roku. Wówczas lepsi okazali się przyjezdni z debiutującym w kadrze Nickiem Kyrgiosem.

Tegoroczne starcie zaplanowano w dniach 18-20 września.

Polsat Sport