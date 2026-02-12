Polacy poznali rywali w Lidze Narodów!

Dotychczas Polska grała w Lidze Narodów w najwyższej dywizji. Ostatnio jednak Biało-Czerwoni zanotowali spadek do drugiej "ligi" za kadencji Michała Probiera, gdy zajęli ostatnie miejsce w grupie za Portugalią, Chorwacją i Szkocją.

Jako spadkowicze Polacy znaleźli się w pierwszym koszyku drugiej dywizji. Teraz podopieczni Jana Urbana poznali przeciwników w walce o awans do elity.

Reprezentacja Polski trafiła do grupy B4. Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją.



Liga Narodów 2026/27 rozpocznie się w tym roku. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 24-26 września.

Liga Narodów 2026/27 - grupa reprezentacji Polski:

Dywizja B:

Grupa B4

Polska

Bośnia i Hercegowina

Rumunia

Szwecja

JC, Polsat Sport