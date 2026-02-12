Polacy poznali rywali w Lidze Narodów!
W czwartek w Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów 2026/27. Reprezentacja Polski pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a teraz poznała rywali w fazie grupowej.
Dotychczas Polska grała w Lidze Narodów w najwyższej dywizji. Ostatnio jednak Biało-Czerwoni zanotowali spadek do drugiej "ligi" za kadencji Michała Probiera, gdy zajęli ostatnie miejsce w grupie za Portugalią, Chorwacją i Szkocją.
ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już wie. Wtedy podejmie decyzję w sprawie przyszłości
Jako spadkowicze Polacy znaleźli się w pierwszym koszyku drugiej dywizji. Teraz podopieczni Jana Urbana poznali przeciwników w walce o awans do elity.
Reprezentacja Polski trafiła do grupy B4. Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją.
Liga Narodów 2026/27 rozpocznie się w tym roku. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 24-26 września.
Liga Narodów 2026/27 - grupa reprezentacji Polski:
Dywizja B:
Grupa B4
Polska
Bośnia i Hercegowina
Rumunia
SzwecjaPrzejdź na Polsatsport.pl