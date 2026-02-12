Polacy poznali rywali w Lidze Narodów!

Piłka nożna

W czwartek w Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów 2026/27. Reprezentacja Polski pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a teraz poznała rywali w fazie grupowej.

Michał Probierz, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, w kurtce z herbem Polski.
fot. Cyfrasport
Już wiemy, z kim Polacy zagrają w fazie grupowej Ligi Narodów

Dotychczas Polska grała w Lidze Narodów w najwyższej dywizji. Ostatnio jednak Biało-Czerwoni zanotowali spadek do drugiej "ligi" za kadencji Michała Probiera, gdy zajęli ostatnie miejsce w grupie za Portugalią, Chorwacją i Szkocją.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już wie. Wtedy podejmie decyzję w sprawie przyszłości

 

Jako spadkowicze Polacy znaleźli się w pierwszym koszyku drugiej dywizji. Teraz podopieczni Jana Urbana poznali przeciwników w walce o awans do elity.

 

Reprezentacja Polski trafiła do grupy B4. Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją.


Liga Narodów 2026/27 rozpocznie się w tym roku. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie w dniach 24-26 września.

 

Zobacz także

Liga Narodów 2026/27 - grupa reprezentacji Polski:

Dywizja B:

 

Grupa B4

Polska

Bośnia i Hercegowina

Rumunia

Szwecja

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLIGA NARODÓW 2026/27LIGA NARODÓW UEFAPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Nowak Ligowcem Roku 2025 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"
Zobacz także

Gala tygodnika "Piłka Nożna". Lista laureatów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 