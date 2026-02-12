Polak w ćwierćfinale turnieju. Ekspresowe zwycięstwo

Tenis

Maks Kaśnikowski awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 50 Challenger w indyjskim Chennai. Polski tenisista udźwignął rolę faworyta i bezproblemowo zakończył swój pojedynek.

Maks Kaśnikowski wykonuje uderzenie podczas meczu tenisowego.
fot. PAP
Maks Kaśnikowski

Maks Kaśnikowski (419. ATP) bierze udział w turnieju ATP Challenger rozgrywany w Indiach, konkretnie w Chennai. Polski tenisista na razie kroczy po zwycięskiej ścieżce, najpierw pokonując reprezentanta gospodarzy Aryana Lakshmanana (1284. ATP), a następnie jego rodaka Sidhartha Rawata (715. ATP).

 

Polski tenisista w spotkaniu przeciwko Rawatowi udźwignął rolę faworyta. W rankingu obu panów dzieli prawie trzysta miejsc, więc uczestnik US Open z 2024 roku miał prawo myśleć o awansie do następnej rundy.

 

Tak rzeczywiście się stało. Polak nie dał szans rywalowi wygrywając spotkanie w dwóch setach. 22-latek w pierwszej odsłonie wygrał 6:2, a w drugiej 6:3 i w przeciągu półtorej godziny zamknął mecz, awansując do ćwierćfinału turnieju.

 

Następnym rywalem Kaśnikowskiego będzie Szwajcar Luca Castelnuovo. 29-latek plasuje się aktualnie na 438. miejscu w rankingu ATP. Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek obu panów w historii ich występów na światowych kortach.

 

Wynik meczu 2. rundy turnieju ATP 50 Challenger w Chennai:

 

Maks Kaśnikowski (Polska) - Sidharth Rawat (Indie) 6:2, 6:3

JZ, Polsat Sport
