Polak walczył o finał ZIO. Zabrakło niewiele...

Zimowe

Michał Niewiński zajął trzecie miejsce w swoim biegu półfinałowym na 1000 metrów w short tracku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polak wystąpi tym samym w finale B.

Michał Niewiński w stroju łyżwiarskim pochyla się na lodzie.
fot. PAP
Michał Niewiński

Michał Niewiński awansował do półfinału wyścigu na 1000 metrów podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo decyzją sędziów. Polak upadł w swoim biegu ćwierćfinałowym, jednak stało się to z winy rywala - Włocha Pietro Sighela.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska nadzieja medalowa z optymizmem przed kolejnym startem

 

Niewiński walczył tym samym o wielki finał. Do tego nie zabrakło wiele. Polak w swoim półfinale zajął trzecie miejsce z wynikiem 1:25,617. W pierwszym półfinale trzeci Łotysz Roberts Kruzbergs miał lepszy czas - 1:23,700 - i tym samym to on zameldował się w decydującej fazie.

 

Niewińskiemu pozostała walka o jak najlepszą lokatę w finale B.

JC, Polsat Sport
