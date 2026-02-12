Polak walczył o finał ZIO. Zabrakło niewiele...

Michał Niewiński awansował do półfinału wyścigu na 1000 metrów podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo decyzją sędziów. Polak upadł w swoim biegu ćwierćfinałowym, jednak stało się to z winy rywala - Włocha Pietro Sighela.

Niewiński walczył tym samym o wielki finał. Do tego nie zabrakło wiele. Polak w swoim półfinale zajął trzecie miejsce z wynikiem 1:25,617. W pierwszym półfinale trzeci Łotysz Roberts Kruzbergs miał lepszy czas - 1:23,700 - i tym samym to on zameldował się w decydującej fazie.

Niewińskiemu pozostała walka o jak najlepszą lokatę w finale B.

JC, Polsat Sport