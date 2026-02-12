Polakowi zabrakło 0,07 sekundy do medalu. "Czasem sukces rodzi się w bólach"

Szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, medalista igrzysk w łyżwiarstwie szybkim, zdaje sobie sprawę, że po zajęciu czwartego miejsca w wyścigu na 1000 m w Mediolanie Damian Żurek musi odczuwać gorycz. Zawodnik jest jednak jego zdaniem spokojny i w dobrej dyspozycji.

Łyżwiarz szybki w stroju z biało-czerwonym orłem ślizga się po lodzie, pochylony do przodu.
fot. AFP
Damian Żurek przegrał walkę o medal na IO w Mediolanie

Żurek przegrał walkę o trzecie miejsce z Chińczykiem Zhongyan Ningiem o 0,07 sekundy. Niedźwiedzki podkreślił, że szkoda mu nie tylko medalu, ale i spokoju, jaki dałby on Żurkowi przed sobotnim startem na 500 m.

 

- Można już byłoby spać spokojnie i cieszyć się pięćsetką bez stresu. Natomiast czasem sukces rodzi się w bólach. Damian zrobił wszystko dobrze. Trafił jednak w parze na najwolniejszego zawodnika z czołówki, na to nie mamy wpływu. Jeśli gdzieś miałbym upatrywać tych siedmiu setnych sekundy, to właśnie w tym - analizował sekretarz generalny Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

 

Podobnych emocji mógł doświadczać cztery lata wcześniej w Pekinie Piotr Michalski, który był piąty na 500 m, a od podium dzieliło go 0,03 s, oraz czwarty na 1000 m ze stratą 0,08 s do trzeciego zawodnika.

 

- Doskonale to pamiętam i jedna z pierwszych myśli była właśnie o tym. Ale mamy nadal drugą szansę i mam nadzieję, że Damian ją wykorzysta. Jest w dobrej dyspozycji, jest spokojny - zapewnił Niedźwiedzki.

 

Dzień przed sobotnimi zmaganiami sprinterów na olimpijskim podium może staną również Władimir Semirunnij na dystansie 10 000 m.

 

- Władimir też dobrze się czuje, jest w dobrej dyspozycji, pokazuje to na co dzień na treningach. Mentalnie też wszystko dobrze wygląda. Mam nadzieję, że zdejmie presję z Damiana, bo na pewno jest na to szansa - ocenił Niedźwiedzki.

 

Igrzyska Mediolan-Cortina d’Ampezzo potrwają do 22 lutego.

PAP
