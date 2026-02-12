Polski olimpijczyk skomentował upadek Maliszewskiej. "Zrobiłbym tak samo"

Zimowe

Natalia Maliszewska odpadła z rywalizacji na 500 metrów w short tracku podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. Polka upadła w ćwierćfinałowym biegu - Musiała podjąć to ryzyko, czwarta pozycja nic nam nie dawała. To była słuszna decyzja. Zrobiłbym tak samo - stwierdził w programie Studio Mediolan Cortina olimpijczyk z Pekinu Łukasz Kuczyński.

Zawodniczka short tracku w stroju Polski, Natalia Maliszewska, ze spuszczoną głową po upadku.
fot. AFP
Natalia Maliszewska odpadła w ćwierćfinale rywalizacji na 500 metrów

W czwartek Maliszewska wzięła udział w rywalizacji na 500 metrów w short tracku. Polka niestety upadła w ćwierćfinałowym biegu, tym samym pozbawiając się szans na awans do kolejnego etapu zmagań. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Legenda zakończyła olimpijską karierę

 

Na temat zachowania Maliszewskiej w programie Polsatu Sport Studio Mediolan Cortina wypowiedział się medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w short tracku - Łukasz Kuczyński.

 

- Natalia była na czwartej pozycji, widziałem, że próbowała zbudować prędkość. Musiała rozszerzyć trajektorię. To też wiąże się z dużym ryzkiem, bo czym więcej prędkości nabierasz, tym mocniej przyciskasz płozy do lodu. Często też może lód pod tobą pękać. Z tego co wiem od drużyny, to warunki lodowe są bardzo ciężkie - powiedział.

 

Olimpijczyk z Pekinu stwierdził, że Maliszewska podjęła dobrą decyzję.

 

- Tutaj Natalia musiała podjąć to ryzyko, czwarta pozycja nic nam nie dawała. To była słuszna decyzja. Zrobiłbym tak samo. Lód pękł i było widać, że płoza pod nią podjeżdża i Natalia wpadła w bandę. Takie rzeczy się u nas zdarzają, to jest short track - ocenił.

 

Całość wypowiedzi można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

 

Zobacz także

Upadek Maliszewskiej! Bolesny finał biegu na igrzyskach

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁUKASZ KUCZYŃSKINATALIA MALISZEWSKASHORT TRACKSTUDIO MEDIOLAN CORTINAZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eliza Rucka-Michałek: Myślami uciekam od startów do rodziny, jej obecność bardzo mi pomaga
Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 