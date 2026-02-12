Polski olimpijczyk skomentował upadek Maliszewskiej. "Zrobiłbym tak samo"

W czwartek Maliszewska wzięła udział w rywalizacji na 500 metrów w short tracku. Polka niestety upadła w ćwierćfinałowym biegu, tym samym pozbawiając się szans na awans do kolejnego etapu zmagań.

Na temat zachowania Maliszewskiej w programie Polsatu Sport Studio Mediolan Cortina wypowiedział się medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w short tracku - Łukasz Kuczyński.

- Natalia była na czwartej pozycji, widziałem, że próbowała zbudować prędkość. Musiała rozszerzyć trajektorię. To też wiąże się z dużym ryzkiem, bo czym więcej prędkości nabierasz, tym mocniej przyciskasz płozy do lodu. Często też może lód pod tobą pękać. Z tego co wiem od drużyny, to warunki lodowe są bardzo ciężkie - powiedział.

Olimpijczyk z Pekinu stwierdził, że Maliszewska podjęła dobrą decyzję.

- Tutaj Natalia musiała podjąć to ryzyko, czwarta pozycja nic nam nie dawała. To była słuszna decyzja. Zrobiłbym tak samo. Lód pękł i było widać, że płoza pod nią podjeżdża i Natalia wpadła w bandę. Takie rzeczy się u nas zdarzają, to jest short track - ocenił.

Całość wypowiedzi można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport