Puchar Króla: Atletico Madryt - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo
Atletico Madryt - FC Barcelona to jeden z półfinałów Pucharu Króla w sezonie 2025/2026. Na tym etapie rywalizacja toczy się w systemie dwumeczu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Pierwsze spotkanie zaplanowano w stolicy Hiszpanii. Atletico w poprzedniej rundzie nie dało żadnych szans Realowi Betis, zwyciężając na wyjeździe aż 5:0. Z kolei podopieczni Hansiego Flicka rywalizowali w ćwierćfinale z drugoligowym Albacete, wygrywając na jego terenie 2:1.
W drugim półfinale Athletic Bilbao rywalizuje z Realem Sociedad. Już w 1/8 finału z rozgrywek odpadł Real Madryt, który sensacyjnie przegrał ze wspomnianym Albacete.
ZOBACZ TAKŻE: Inter Miami odwołał mecz. Powodem... kontuzja Messiego
Warto przypomnieć, że FC Barcelona rywalizowała z Atletico w grudniu zeszłego roku w ramach 19. kolejki La Liga. Wówczas zespół "Dumy Katalonii" triumfował 3:1. Tego spotkania nie może miło wspominać Robert Lewandowski, który w 36. minucie nie wykorzystał rzutu karnego.
W poprzednim sezonie to właśnie Barcelona sięgnęła po Copa del Rey, pokonując w finale Real Madryt po dogrywce 3:2. W bramce "Blaugrany" wystąpił wówczas Wojciech Szczęsny, a Lewandowski pauzował z powodu kontuzji. Atletico na triumf w tych rozgrywkach czeka od 2013 roku.
Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - FC Barcelona na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl