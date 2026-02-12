Rywalizacja panczenistek rozstrzygnięta! Kolejny medal dla Włoch

Lollobrigida triumfowała czasem 6.46,17. Conijn straciła do zwyciężczyni 0,10 s, a Wiklund była wolniejsza o 0,17. Tuż za podium uplasowała się Belgijka Sandrine Tas.

ZOBACZ TAKŻE: Szokujące słowa 25-letniej Polki po starcie na igrzyskach. "Ostatni indywidualny bieg"

Włoszka w igrzyskach w Mediolanie zdobyła drugi złoty medal. W sobotę wygrała bieg na 3000 m. Wiklund też ma dwa medale, gdyż na 3000 m była druga.

W piątek w hali w Mediolanie mężczyźni będą rywalizować na 10000 m. O medal na tym dystansie powalczy reprezentant Polski Władimir Semirunnij.

PAP