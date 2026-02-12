Show Jokicia! Serb zanotował triple-double

Serbski gwiazdor Nuggets zdobył 26 punktów, miał 15 zbiórek i 11 asyst. Do zwycięstwa zespołu z Denver znacząco przyczynił się też Jamal Murray, który dołożył 22 punkty i trafił wszystkie cztery rzuty wolne w ostatnich 11,7 s gry.

ZOBACZ TAKŻE: Stało się! Jeremy Sochan odchodzi z NBA! Co teraz?

Grizzlies odrobili 15-punktową stratę w czwartej kwarcie, gdy Jokić głównie przebywał na ławce rezerwowych, ale nie udało im się wyjść na prowadzenie w końcówce. Najwięcej punktów w ich szeregach zdobył Gregory Jackson - 21.

Nuggets z bilansem 35-20 są na trzecim miejscu w Konferencji Zachodniej. Drużyna z Memphis przegrała czwarte spotkanie z rzędu. Ma bilans 20-33 i jest 11. w tej samej tabeli.

Nieudany był środowy wieczór dla koszykarzy Sacramento Kings. Przegrali na wyjeździe z Utah Jazz 93:121, ponosząc 14. porażkę z rzędu. Tym samym w tym aspekcie wyrównali niechlubny rekord klubu. Do tej pory dwukrotnie notowali tak zły okres - jeszcze pod nazwą Cincinnati Royals w sezonie 1959/60 i później w edycji 1971/72.

W środę koszykarzy Jazz do zwycięstwa poprowadził Jaren Jackson, który zdobył 23 punkty. Po stronie Kings najlepiej spisał się DeMar DeRozan - 20 punktów. 19 dołożył Devin Carter.

Zespół z Salt Lake City ma bilans 18-37 i zajmuje 13. miejsce na Zachodzie. Drużyna z Sacramento zamyka to zestawienie z bilansem 12-44.

PAP