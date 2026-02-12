Bez straty seta! Zdecydowane zwycięstwo siatkarek Developresu

Premierowa partia od początku toczyła się przy minimalnej przewadze drużyny z Rzeszowa (6:8). Różnica jeszcze wzrosła w środkowej części seta (9:14) i DevelopRes kontrolował sytuację, grając skuteczniej w ataku, lepiej też prezentując się w przyjęciu i bloku. W końcówce poszła punktowa seria od stanu 16:19 do 16:21 przy zagrywkach Julity Piaseckiej, a brakujący punkt przyniósł atak ze środka Svitlany Dorsman (18:25).

Ogromny wpływ na przebieg drugiego seta miała seria siedmiu akcji wygranych na początku przez DevelopRes (2:10). Po takim wstępie mistrzynie Polski kontrolowały sytuację (4:13, 11:20), a gospodynie nie miały argumentów, by odrobić straty. Seta znów zakończyła atakiem ze środka Svitlana Dorsman (15:25).

Początek trzeciej partii udany w wykonaniu gospodyń (7:5), rywalki szybko jednak odwróciły wynik i po asie Laury Jansen było 7:9. Środkowa część seta toczyła się przy przewadze rzeszowianek (13:18), ale gospodynie zerwały się do walki i złapały kontakt (19:20). DevelopRes utrzymał przewagę - Oliwia Sieradzka atakiem blok aut wywalczyła piłkę meczową (21:24), a atak Jansen przypieczętował wygraną przyjezdnych (22:25).

Sokół & Hagric Mogilno - KS DevelopRes Rzeszów 0:3 (18:25, 15:25, 22:25)

Sokół: Ariadna Priante, Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Sandra Świętoń, Aleksandra Cygan – Karolina Pancewicz (libero) oraz Agnieszka Cur-Słomka, Kinga Stronias, Aleksandra Stachowicz, Katarzyna Nowak, Natalia Pajdak. Trener: Mateusz Grabda.

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Oliwia Sieradzka, Laura Jansen – Magda Kubas (libero) oraz Marrit Jasper, Karina Chmielewska, Taylor Bannister. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

