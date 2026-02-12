Stało się! Jeremy Sochan odchodzi z NBA! Co teraz?

Sochan w ostatnich miesiącach pełnił rolę rezerwowego w Spurs. Nie pojawiał się zbyt często na parkiecie i z tego powodu dogadał się z klubem w sprawie rozwiązania kontraktu. Przypomnijmy, że 22-latek do San Antonio trafił w 2022 roku z draftu i zdążył rozegrać dla tego zespołu ponad 200 spotkań.

Co teraz przed reprezentantem naszego kraju? Wiele wskazuje na to, że długo nie pozostanie bez pracy i lada moment może wrócić do NBA. Mówi się o zainteresowaniu jego osobą ze strony kilku klubów, i to takich walczących o play-off. Na razie nie padają konkretne nazwy.

San Antonio Spurs bez Sochana radzi sobie bardzo dobrze, czego dowodem drugie miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 38 zwycięstw i 16 porażek.

