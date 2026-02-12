Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

W czwartek polskich kibiców najbardziej emocjonować będzie rywalizacja o medale Biało-Czerwonych w short tracku (Natalii Maliszewskiej na 500 m, Michała Niewińskiego na 1000 m). Pozostałych naszych sportowców zobaczymy w supergigancie, biegach narciarskich i saneczkarstwie. Wrócimy również do środowego występu Damiana Żurka, któremu w wyścigu na 1000 m zabrakło 7 setnych sekundy do podium.



Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w "Studiu Mediolan Cortina" będą olimpijczyk z Pekinu w short tracku Łukasz Kuczyński, członek zarządu PZŁS, ekspert Eurosportu i Polsatu Sport Bartosz Pisarek, a także dziennikarz – Krzysztof Rawa.



W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Obaj będą śledzić zmagania sportowców na olimpijskich obiektach. Michał w Tesero, gdzie odbędzie się bieg indywidualny na 10 kilometrów kobiet. Marcin w Mediolanie, gdzie trwa rywalizacja w short tracku.



Informacje ze wszystkich aren przedstawi Kinga Sylwestrzak, która porozmawia również z Sylwią Nowak-Trębacką - trenerką uczestników tegorocznych zmagań Sofią Dowhal i Wiktorem Kuleszą.



Transmisja Studia Mediolan Cortina o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.