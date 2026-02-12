Szczęśliwe losowanie! Z tą reprezentacją jeszcze nigdy nie przegraliśmy

Reprezentacja Polski w czwartek dowiedziała się, że w nadchodzącym sezonie piłkarskiej Ligi Narodów w fazie grupowej zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Jaki bilans mają Biało-Czerwoni w starciach z pierwszą z wymienionych kadr?

Piłkarze reprezentacji Polski w białych strojach walczą o piłkę z zawodnikami Bośni i Hercegowiny w niebieskich koszulkach.
fot. Cyfrasport
Ostatni mecz między reprezentacjami Polski i Bośni i Hercegowiny został rozegrany w październiku 2020 roku

Cztery wygrane i remis to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Bramki: 9-3 na korzyść biało-czerwonych.

 

Kolejne spotkania z tym rywalem rozegrają jesienią w Lidze Narodów. W czwartkowym losowaniu drużyny te trafiły do grupy 4 dywizji B.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetne losowanie dla reprezentacji Polski! "Kandydat numer jeden"

 

Pierwsze trzy mecze obu zespołów miały miejsce w tureckim Kundu, zawsze w grudniu i poza oficjalnymi terminami FIFA, co miało przełożenie na „krajowe”, czyli dalekie od optymalnych składy obu ekip.

 

W 2007 roku drużyna prowadzona przez Leo Beenhakkera wygrała 1:0 po golu Michała Golińskiego, w 2010 roku ekipa trenera Franciszka Smudy zremisowała 2:2 po dwóch trafieniach Pawła Brożka, a 12 miesięcy później o sukcesie Polaków przesądziła bramka Waldemara Soboty.

 

Jesienią 2020 roku zespoły te spotkały się w Lidze Narodów. Polska wygrała 2:1 i 3:0.

Bilans meczów Polska - Bośnia i Hercegowina:

15.12.2007, Kundu (Turcja): 1:0
10.12.2010, Kundu (Turcja): 2:2
16.12.2011, Kundu (Turcja): 1:0
07.09.2020, Zenica: 2:1 LN
14.10.2020, Wrocław: 3:0 LN
-------------------------------
Bilans: pięć meczów; cztery zwycięstwa Polski i remis; bramki: 9-3

PAP
