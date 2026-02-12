Szokujące słowa 25-letniej Polki po starcie na igrzyskach. "Ostatni indywidualny bieg"

Zimowe

Izabela Marcisz po swoim czwartkowym występie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zaskoczyła wszystkich. 25-letnia biegaczka narciarska przyznała, że był to jej ostatni indywidualny bieg olimpijski w karierze.

Izabela Marcisz w stroju narciarskim z numerem startowym, z kijami narciarskimi, podczas biegu.
fot. PAP
Izabela Marcisz zaskoczyła po rywalizacji na igrzyskach olimpiskich

Marcisz w czwartek brała udział w biegu na 10 kilometrów techniką dowolną. Nie był to dla niej zbyt udany start - zajęła odległe 40. miejsce. Jak jednak sama przyznała, to nie wynik był dla niej w tej rywalizacji najważniejszy.

 

- Jest to dla mnie bardzo specjalny dzień i nie będę bardzo zwracać uwagi na wynik. Był to mój ostatni indywidualny bieg olimpijski w karierze, więc mimo wszystko jestem z siebie dumna - powiedziała po biegu Marcisz, cytowana przez Przegląd Sportowy Onet.

 

Reprezentantka Polski ze łzami w oczach przyznała, że nie wie, czy w przyszłym sezonie ponownie pojawi się na trasie. 

 

- Zastanawiam się jeszcze nad przyszłym rokiem. Jeżeli będę miała możliwości, pieniądze, to pomyślę o tym po sezonie. Na pewno to moje ostatnie igrzyska, więcej cieszę się, że mogę przeżywać je tutaj we Włoszech na tych pięknych trasach - oceniła 25-latka.

 

Marcisz w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Włoch Michałem Białońskim przyznała, że był to dla niej wyjątkowy bieg.

 

- Zostawiłam serce na tej trasie i ten dzień jest dla mnie bardzo emocjonalny - stwierdziła.

 

Biegaczka narciarska swoje największe sukcesy odnosiła podczas zmagań młodzieżowych. Była młodzieżową mistrzynią świata z 2021 roku i wicemistrzynią z 2023 roku. Na swoim koncie ma także dwa złota Zimowej Uniwersjady.

AA, Polsat Sport
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEIZABELA MARCISZZIMOWEZIMOWE IO
