Tabele Ligi Mistów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród uczestników znalazły się cztery kluby z Polski - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa.

Kto awansuje do dalszej rywalizacji?

➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału

➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału

➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV

➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

O kolejności w tabeli decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

Bogdanka LUK Lublin jest zdecydowanym liderem grupy B. Mistrzowie Polski już przed przedostatnim meczem fazy grupowej z Halkbankiem Ankara mieli zapewnione pierwsze miejsce w tabeli i bezpośredni awans do ćwierćfinału.

W grupie D pierwszą porażkę poniosła Aluron CMC Warta Zawiercie która w polskich derbach przegrała w Rzeszowie z Asseco Resovią 0:3. Oba polskie kluby zapewniły sobie grę w fazie pucharowej.

Trudną sytuację w grupie E ma PGE Projekt Warszawa. Zajmuje co prawda drugie miejsce w tabeli, ale ma taki sam bilans meczów jak Montpellier. W ostatniej kolejce drużyna z Francji zagra z ostatnim w tabeli Volley Haasrode Leuven, a Projekt zmierzy się z liderem - Cucine Lube Civitanova.

Tabele grup Ligi Mistrzów na jedną kolejkę przed końcem fazy zasadniczej (bilans meczów, punkty):

tabela grupy A:

1. Ziraat Bankkart Ankara 5–0, 15 punktów

2. Itas Trentino 4–1, 11

3. ACH Volley Lublana 1–4, 3

4. Tours VB 0–5, 1

ostatnia kolejka:

2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana

2026-02-18: Itas Trentino - Ziraat Bankkart Ankara

tabela grupy B:

1. Bogdanka LUK Lublin 5–0, 12 punktów

2. Knack Roeselare 2–3, 7

3. Galatasaray HDI Stambuł 2–3, 7

4. Halkbank Ankara 1–4, 4

ostatnia kolejka:

2026-02-18: Knack Roeselare - Halkbank Ankara

2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Sigorta Stambuł

tabela grupy C:

1. Sir Sicoma Monini Perugia 5–0, 14 punktów

2. Berlin Recycling Volleys 3–2, 8

3. CV Guaguas Las Palmas 2–3, 6

4. VK Lvi Praha 0–4, 2

ostatnia kolejka:

2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas

2026-02-18: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia

tabela grupy D:

1. Aluron CMC Warta Zawiercie 4–1, 12 punktów

2. Asseco Resovia Rzeszów 3–2, 9

3. SVG Lueneburg 2–3, 6

4. Sporting CP Lizbona 1–4, 3

ostatnia kolejka:

2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg

2026-02-18: Sporting CP - Asseco Resovia

tabela grupy E:

1. Cucine Lube Civitanova 4–1, 13 punktów

2. PGE Projekt Warszawa 3–2, 9

3. Montpellier HSC VB 3–2, 7

4. Volley Haasrode Leuven 0–5, 1

ostatnia kolejka:

2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa

2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB.