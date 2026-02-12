W warszawskiej Arenie Ursynów odbędzie się 36. gala spod szyldu federacji Thunderstrike Fight League. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Gniady oraz Sanjar Yusupov.

Polak znany jest przede wszystkim z występów w KSW, gdzie jego bilans wyniósł 1-2 (wygrał jedynie w debiucie z Jackiem Gaciem). Z kolei reprezentant Tadżykistanu w pięciu zawodowych pojedynkach poniósł tylko jedną porażkę - w czerwcu 2024 roku musiał uznać wyższość Arkadiusza Pałkowskiego.

W karcie walk nie zabraknie też innych interesujących nazwisk. W klatce zobaczymy m.in. Wojciecha Wociala (pierwszego w historii mistrza TFL Young Blood w semi-pro MMA), który zadebiutuje w formule zawodowej, Patryka Pietrasika (będzie to jego piąty występ dla TFL) oraz Zofię Rybicką, byłą zawodniczkę FEN.

Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Warszawie?

Transmisja gali TFL 36 w piątek, 13 lutego, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć także w internecie na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport