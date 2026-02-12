TFL 36 w Warszawie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższy piątek, 13 lutego, odbędzie się kolejna gala organizacji TFL. W walce wieczoru 36. edycji tego wydarzenia rękawice skrzyżują Michał Gniady i Sanjar Yusupov. Gdzie obejrzeć? Transmisja w piątek, 13 lutego, w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.
W warszawskiej Arenie Ursynów odbędzie się 36. gala spod szyldu federacji Thunderstrike Fight League. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Gniady oraz Sanjar Yusupov.
Polak znany jest przede wszystkim z występów w KSW, gdzie jego bilans wyniósł 1-2 (wygrał jedynie w debiucie z Jackiem Gaciem). Z kolei reprezentant Tadżykistanu w pięciu zawodowych pojedynkach poniósł tylko jedną porażkę - w czerwcu 2024 roku musiał uznać wyższość Arkadiusza Pałkowskiego.
W karcie walk nie zabraknie też innych interesujących nazwisk. W klatce zobaczymy m.in. Wojciecha Wociala (pierwszego w historii mistrza TFL Young Blood w semi-pro MMA), który zadebiutuje w formule zawodowej, Patryka Pietrasika (będzie to jego piąty występ dla TFL) oraz Zofię Rybicką, byłą zawodniczkę FEN.
Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Warszawie?
Transmisja gali TFL 36 w piątek, 13 lutego, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć także w internecie na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl