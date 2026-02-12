To tam zagra Jeremy Sochan? Polak puścił oko do kibiców
Jeremy Sochan ostatnio przestał być zawodnikiem San Antonio Spurs. Gdzie teraz zagra jedyny Polak w NBA? Media są zgodne, a Sochan puścił oko do kibiców.
Po zamknięciu okna transferowego włodarze San Antonio Spurs postanowili rozwiązać kontrakt z Sochanem. Nie było wiadomo, gdzie trafi reprezentant Polski.
ZOBACZ TAKŻE: Show Jokicia! Serb zanotował triple-double
Teraz pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie. Według informacji, które podał Shams Charania, dziennikarz zajmujący się sportem w Stanach Zjednoczonych, Polak ma trafić do New York Knicks.
Do całej sytuacji w dość ciekawy sposób odniósł się sam koszykarz. Reprezentant Polski opublikował na swoim koncie na platformie X nagranie, na którym znany influencer o pseudonimie "World of T-Shirts" śpiewa piosenkę "Empire State Of Mind", której tekst odnosi się właśnie do Nowego Jorku.Przejdź na Polsatsport.pl