To tam zagra Jeremy Sochan? Polak puścił oko do kibiców

Jeremy Sochan

Jeremy Sochan ostatnio przestał być zawodnikiem San Antonio Spurs. Gdzie teraz zagra jedyny Polak w NBA? Media są zgodne, a Sochan puścił oko do kibiców.

Jeremy Sochan w czerwono-białej bluzie i szarych spodniach idzie korytarzem, na którym wisi tablica z napisem "crypto.com LOS ANGELES LAKERS VS SAN ANTONIO SPURS".
fot. AFP
Jeremy Sochan już niedługo może wystąpić w barwach New York Knicks

Po zamknięciu okna transferowego włodarze San Antonio Spurs postanowili rozwiązać kontrakt z Sochanem. Nie było wiadomo, gdzie trafi reprezentant Polski.

 

Teraz pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie. Według informacji, które podał Shams Charania, dziennikarz zajmujący się sportem w Stanach Zjednoczonych, Polak ma trafić do New York Knicks.

 

Do całej sytuacji w dość ciekawy sposób odniósł się sam koszykarz. Reprezentant Polski opublikował na swoim koncie na platformie X nagranie, na którym znany influencer o pseudonimie "World of T-Shirts" śpiewa piosenkę "Empire State Of Mind", której tekst odnosi się właśnie do Nowego Jorku.

AA, Polsat Sport
