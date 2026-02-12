Trzy kraje walczą o siatkarską gwiazdę! W której reprezentacji zagra?

Noumory Keita urodził się w 2001 roku w Mali. W wieku czternastu lat przeniósł się do Kataru, a w 2018 roku trafił do Europy i grał w serbskich klubach Mladi Radnik Pozarevac i OK Nis. W latach 2020-21 reprezentował barwy koreańskiej drużyny Uijeongbu KB Insurance Stars. Tam po raz pierwszy jego nazwisko pojawiło się w nagłówkach światowych mediów, gdy w jednym z meczów zdobył aż 57 punktów.

Zobacz także: Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy

W czerwcu 2022 roku został siatkarzem włoskiego klubu Verona Volley, w którym gra do dziś. Ostatnio wywalczył pierwsze trofeum z tym klubem. W turnieju finałowym Pucharu Włoch siatkarze z Werony pokonali w półfinale Sir Susa Scai Perugia 3:0, a w finale, również w trzech setach, uporali się z Itas Trentino. W obu spotkaniach Keita był najlepiej punktującym graczem.

W grudniu 2025 roku Noumory Keita złożył wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego. W mediach społecznościowych poinformował wówczas, że nigdy nie zagrał w oficjalnym meczu reprezentacji Mali. Zaznaczył, że kraj jego pochodzenia nie posiadał wówczas drużyny w kategorii wiekowej U17, a przyjmujący wystąpił jedynie w kilku spotkaniach towarzyskich dorosłej kadry. Przypomnijmy, że w myśl nowych przepisów FIVB, jeżeli zawodnik zaliczył debiut na oficjalnym poziomie juniorskim lub seniorskim w konkretnej kadrze, nie będzie już mógł jej zmienić.

Po takich deklaracjach po Keitę zgłosiła się również reprezentacja Francji. Włoskie media - m.in. portal volleyball.it, poinformowały, że do gry o pozyskanie tego siatkarza włączyła się również federacja turecka. W której kadrze zagra Keita?