Ukrainiec wykluczony z igrzysk za ten gest! Do końca próbowali go przekonać, żeby tego nie robił

Zimowe

Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz poinformował, że został wykluczony z igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo z powodu kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją rodaków. W czwartek przed zawodami do zmiany decyzji starała się go przekonać przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry.

Skeletonista w kasku z wizerunkami poległych ukraińskich sportowców na lodowym torze, pochylony nad swoim skeletonem.
fot. PAP
Ukraiński skeletonista Heraskewycz nie został dopuszczony do startu w zawodach z powodu kasku

W kasku z wizerunkami poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów Heraskewycz wziął udział w poniedziałkowym treningu. MKOl zakazał mu jednak tego, powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który wprowadza „zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach”. Skeletonista dostał natomiast pozwolenie na noszenie czarnej opaski.

 

Mimo to w środę Heraskewycz znowu trenował w zakazanym kasku i zapowiedział start w nim w czwartkowych zawodach. Rano do zmiany zdania próbowała go jeszcze osobiście przekonać szefowa MKOl, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji Ukrainiec nie został dopuszczony do startu.

KN, PAP
