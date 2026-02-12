Ukrainiec wykluczony z igrzysk za ten gest! Do końca próbowali go przekonać, żeby tego nie robił

W kasku z wizerunkami poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów Heraskewycz wziął udział w poniedziałkowym treningu. MKOl zakazał mu jednak tego, powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który wprowadza „zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach”. Skeletonista dostał natomiast pozwolenie na noszenie czarnej opaski.

Mimo to w środę Heraskewycz znowu trenował w zakazanym kasku i zapowiedział start w nim w czwartkowych zawodach. Rano do zmiany zdania próbowała go jeszcze osobiście przekonać szefowa MKOl, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji Ukrainiec nie został dopuszczony do startu.

KN, PAP