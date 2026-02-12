Upadek i awans! Co za szczęście Polaka na igrzyskach

Zimowe

Michał Niewiński z awansem do półfinału wyścigu na 1000 metrów w short tracku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polak upadł w trakcie rywalizacji, jednak decyzją sędziów znalazł się w kolejnej fazie.

Dwóch panczenistów na lodzie, jeden w stroju reprezentacji USA, drugi w stroju reprezentacji Polski, w trakcie wyścigu.
fot. PAP/EPA
Michał Niewiński

Michał Niewiński startował w trzecim biegu ćwierćfinałowym na 1000 metrów. Polak na początku przejął prowadzenie, a następnie oddał dwie pozycje. Chwilę później drogę zajechał mu Włoch Pietro Sighel, co wytrąciło z równowagi naszego reprezentanta.

 

Ostatecznie Niewiński dojechał na metę na ostatnim miejscu z czasem 1:46,369. Po zmaganiach całej sytuacji przyjrzeli się sędziowie i rozpatrzyli ją pozytywnie dla Polaka. Został on awansowany do półfinału, a Sighel - zdyskwalifikowany.

 

Bieg wygrał Chińczyk Long Sun (1:26,563), a drugi był Łotysz Roberts Kruzbergs (1:27,133). Oni również zameldowali się w kolejnej fazie.

JC, Polsat Sport
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEINNEIOLONG SUNMICHAŁ NIEWIŃSKIPIETRO SIGHELROBERTS KRUZBERGSSHORT TRACKZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IOZIOZIO 2026
Zobacz także

