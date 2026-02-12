Upadek Maliszewskiej! Bolesny finał biegu na igrzyskach
Natalia Maliszewska na etapie ćwierćfinału zakończyła udział w wyścigu na 500 metrów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polka upadła w swoim biegu i dojechała na metę jako ostatnia.
Natalia Maliszewska brała udział w drugim biegu ćwierćfinałowym. Polka rozpoczęła rywalizację od przesunięcia się na czwartą pozycję, a następnie próbowała się rozpędzać za jedną z rywalek.
Niestety, reprezentantka naszego kraju upadła na łuku, czym przekreśliła dalszą walkę o awans. Dotarła na metę na ostatniej, piątej lokacie z czasem 58,994.
Bieg zwyciężyła Kanadyjka Courtney Sarault (41,974), a druga była jej rodaczka Florence Brunelle. To one wywalczyły awans do półfinału.Przejdź na Polsatsport.pl