Wychowanek Stoczniowca Gdańsk przed olimpijskim debiutem: Mamy super drużynę

Ten sezon jest dla Ciebie wyjątkowy. Realizujesz swoje marzenia, bo podpisałeś kontrakt z Tampą Bay Lightning i walczysz o grę w lidze NHL. Wieczorem czeka Cię debiut w igrzyskach olimpijskich, które dla każdego sportowca są zawsze wyjątkową imprezą. Dla Ciebie również?

Udział w igrzyskach olimpijskich jest na pewno jednym z tych momentów w karierze sportowca, których się nie zapomina, więc nie mogę się doczekać rozpoczęcia turnieju i pierwszego meczu z Danią.

Czy miałeś okazję wziąć udział w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich i jaka atmosfera panuje w Mediolanie. Co jest takiego wyjątkowego w magii tych zawodów?

Niestety, do Mediolanu przyleciałem dopiero dzień po rozpoczęciu igrzysk, więc nie było możliwości, aby pojawić się na ceremonii otwarcia. W wiosce jest super atmosfera i fajnie jest pogadać, a także nauczyć się paru rzeczy od najlepszych sportowców na świecie.

W czwartek reprezentacja Niemiec zmierzy się w pierwszym meczu z Danią. Kolejnymi waszymi rywalami w fazie grupowej będą Łotysze i aktualni mistrzowie świata – Amerykanie. Jaki wynik może osiągnąć na tym turnieju reprezentacja Niemiec?

Mamy super drużynę na ten turniej i na pewno nie można nas lekceważyć . W dobry dzień możemy wygrać tutaj z każdym i z takim nastawieniem będziemy wchodzić w każdy mecz.

Kto według Ciebie ma największe szanse na zdobycie olimpijskiego złota i kto może zostać największą gwiazdą tego turnieju?

Optymista we mnie musi powiedzieć, że złoty medal będzie nasz. Ale z taką ilością dobrych drużyn trudno jest wybrać faworyta. Szczególnie, że są to pojedyncze mecze, a nie serie play off. Poza tym większość kibiców tego sportu wie, że w jednym meczu może się wszystko zdarzyć.

Po zakończeniu igrzysk wracasz za ocean, aby dokończyć ten sezon. Podpisałeś kontrakt z Tampą Bay Lightning i na razie grasz w lidze AHL w barwach Syracuse Crunch. Jak oceniasz poziom tej ligi i jak wyglądają Twoje szanse na grę w lidze NHL.

Liga AHL jest na pewno lepsza od wszystkich lig europejskich. Grają tam wszyscy młodzi zawodnicy starający się o pozycję w NHL, więc tempo jest wysokie. Trenerzy i menadżerowie Tampy są z mojej gry bardzo zadowoleni i prowadzę z nimi często rozmowy, więc mam nadzieję, że moja szansa przyjdzie prędzej niż później i tej szansy na pewno nie dam sobie zmarnować.