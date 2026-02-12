Wystarczyły dwie minuty! Tłumy przyjdą uhonorować Rogera Federera

Tenis

Bilety na ceremonię wprowadzenia Szwajcara Rogera Federera do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy zostały wyprzedzane w... dwie minuty - poinformowali organizatorzy uroczystości. Czynią oni starania, by przeprowadzić ją na świeżym powietrzu, aby umożliwić obecność większej liczbie osób.

Roger Federer wita publiczność
fot. PAP
Roger Federer

"Jako małego, ale historycznego miejsca, nasza pojemność jest ograniczona" – przekazano w portalach społecznościowych International Tennis Hall od Fame, która ma siedzibę w amerykańskim Newport.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek nagle zareagowała na zwycięstwo. Oto, co napisała w sieci

 

Uroczystość uhonorowania jednego z najlepszych tenisistów w historii, triumfatora 20 turniejów wielkoszlemowych w singlu jest zaplanowana na 29 sierpnia.

 

Pierwotnie zaplanowano ceremonię z udziałem 900 ludzi, ale prawdopodobnie uda się ją przeprowadzić na niedawno wyremontowanym stadionie tenisowym, którego trybuny mogą pomieścić 3600 osób. 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karen Khachanov - Jesper De Jong. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 