Wystarczyły dwie minuty! Tłumy przyjdą uhonorować Rogera Federera

"Jako małego, ale historycznego miejsca, nasza pojemność jest ograniczona" – przekazano w portalach społecznościowych International Tennis Hall od Fame, która ma siedzibę w amerykańskim Newport.

Uroczystość uhonorowania jednego z najlepszych tenisistów w historii, triumfatora 20 turniejów wielkoszlemowych w singlu jest zaplanowana na 29 sierpnia.

Pierwotnie zaplanowano ceremonię z udziałem 900 ludzi, ale prawdopodobnie uda się ją przeprowadzić na niedawno wyremontowanym stadionie tenisowym, którego trybuny mogą pomieścić 3600 osób.

KP, PAP