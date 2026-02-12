Wystarczyły dwie minuty! Tłumy przyjdą uhonorować Rogera Federera
Bilety na ceremonię wprowadzenia Szwajcara Rogera Federera do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy zostały wyprzedzane w... dwie minuty - poinformowali organizatorzy uroczystości. Czynią oni starania, by przeprowadzić ją na świeżym powietrzu, aby umożliwić obecność większej liczbie osób.
"Jako małego, ale historycznego miejsca, nasza pojemność jest ograniczona" – przekazano w portalach społecznościowych International Tennis Hall od Fame, która ma siedzibę w amerykańskim Newport.
Uroczystość uhonorowania jednego z najlepszych tenisistów w historii, triumfatora 20 turniejów wielkoszlemowych w singlu jest zaplanowana na 29 sierpnia.
Pierwotnie zaplanowano ceremonię z udziałem 900 ludzi, ale prawdopodobnie uda się ją przeprowadzić na niedawno wyremontowanym stadionie tenisowym, którego trybuny mogą pomieścić 3600 osób.Przejdź na Polsatsport.pl