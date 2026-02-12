Złoty medal dla Australii. Emocjonujący konkurs na igrzyskach olimpijskich

Australijczyk Cooper Woods zdobył złoty medal olimpijski w narciarstwie dowolnym w jeździe po muldach podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polacy nie startowali.

Woods triumfował z wynikiem 83,71 pkt. Był najlepszy również w pierwszym przejeździe finałowym. To jego pierwszy medal olimpijski.

Srebro wywalczył Kanadyjczyk Mikael Kingsbury, mistrz w tej konkurencji z Pjongczangu i wicemistrz z Pekinu, który miał taki sam rezultat jak Australijczyk w drugiej próbie, ale był gorszy o ponad punkt w pierwszej części rywalizacji.

Brąz zdobył trzeci także cztery lata temu Japończyk Ikuma Horishima - 83,44. Czwarte miejsce zajął mistrz z Pekinu, Szwed Walter Wallberg - 82,40.

PAP