Znamy datę i miejsce kolejnego meczu Polek w Pucharze Billie Jean King!

Gospodarzem zaplanowanego na 10-11 kwietnia meczu Billie Jean King Cup Qualifiers pierwotnie mieli być Ukraińcy, ale wiadomo, że ze względu na prowadzone przez Rosjan na ich terytorium działania wojenne, spotkanie musieliby zorganizować na neutralnym gruncie.

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczyły dwie minuty! Tłumy przyjdą uhonorować Rogera Federera

"W dniach 10-11 kwietnia widzimy się w PreZero Arena Gliwice! Mecz Polska - Ukraina, którego stawką będzie awans do Billie Jean King Cup Finals zostanie rozegrany na kortach ziemnych" - poinformowano na profilu Polskiego Związku Tenisowego.

Polki z Ukrainkami po raz ostatni rywalizowały rok temu w Radomiu. Maja Chwalińska uległa wówczas Elinie Switolinie (6:7, 3:6), Katarzyna Kawa - Marcie Kostjuk (1:6, 2:6), a Chwalińska i Martyna Kubka w grze podwójnej Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok (6:7, 6:7).

Ukrainki, jako ósma drużyna rankingu, były najwyżej notowanym zespołem, na jaki w losowaniu mogły trafić rozstawione Polki.

W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie.

KP, Polsat Sport