Czas na finał kwalifikacji do turnieju WTA w Dubaju, w którym o udział w drabince głównej walczą Magdalena Fręch i Warwara Graczowa.

Łodzianka w pierwszym meczu okazała się lepsza od Jekatieriny Jaszyny. Graczowa z kolei ograła Priscillę Hon. Obie panie do zwycięstwa potrzebowały dwóch setów.

Fręch - Graczowa. Kto wygrał? Wynik meczu

Wynik meczu Fręch - Graczowa poznamy w sobotę 14 lutego. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Graczowa, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

