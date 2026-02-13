Fręch - Graczowa. Kto wygrał? Wynik meczu
Magdalena Fręch kontra Warwara Graczowa to finał eliminacji do turnieju WTA w Dubaju. Kto wygrał mecz Fręch - Graczowa? Jaki był wynik meczu Fręch - Graczowa?
Czas na finał kwalifikacji do turnieju WTA w Dubaju, w którym o udział w drabince głównej walczą Magdalena Fręch i Warwara Graczowa.
Łodzianka w pierwszym meczu okazała się lepsza od Jekatieriny Jaszyny. Graczowa z kolei ograła Priscillę Hon. Obie panie do zwycięstwa potrzebowały dwóch setów.
Wynik meczu Fręch - Graczowa poznamy w sobotę 14 lutego. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Graczowa, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
