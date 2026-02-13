Gwiazda odeszła z Polski. Wiemy, gdzie zagra
Julie Lengweiler nie jest już zawodniczką Moya Radomka Radom. Szwajcarska siatkarka została sprzedana z powodu problemów finansowych klubu. Jedna z gwiazd Tauron Ligi związała się z czołowym zespołem w Japonii.
Lengweiler trafiła do Radomia przed tym sezonem i była jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek Radomki. Zdążyła rozegrać trzynaście spotkań w Tauron Lidze, w której zdobyła 221 punktów. Jej popisem był występ przeciwko ŁKS-owi Commercecon Łódź, w którym zapisała przy swoim nazwisku aż 32 "oczka".
Niestety, przyjmującej nie było dane dokończyć rozgrywek w Polsce. Radomka popadła w kłopoty finansowe i musiała pożegnać się z trzema zawodniczkami. W tym gronie oprócz Lengweiler są Martyna Piotrowska i Weronika Szlagowska.
Szwajcarka związała się z wiceliderem ligi japońskiej - Hisamitsu Springs.
Braki kadrowe sprawiają, że Radomka nie może być pewna udziału w fazie play-off Tauron Ligi. Obecnie drużyna zajmuje ósme miejsce w tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i dziewięciu porażek.