Gwiazda odeszła z Polski. Wiemy, gdzie zagra

Lengweiler trafiła do Radomia przed tym sezonem i była jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek Radomki. Zdążyła rozegrać trzynaście spotkań w Tauron Lidze, w której zdobyła 221 punktów. Jej popisem był występ przeciwko ŁKS-owi Commercecon Łódź, w którym zapisała przy swoim nazwisku aż 32 "oczka".

Niestety, przyjmującej nie było dane dokończyć rozgrywek w Polsce. Radomka popadła w kłopoty finansowe i musiała pożegnać się z trzema zawodniczkami. W tym gronie oprócz Lengweiler są Martyna Piotrowska i Weronika Szlagowska.

Szwajcarka związała się z wiceliderem ligi japońskiej - Hisamitsu Springs.

Braki kadrowe sprawiają, że Radomka nie może być pewna udziału w fazie play-off Tauron Ligi. Obecnie drużyna zajmuje ósme miejsce w tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i dziewięciu porażek.

