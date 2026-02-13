Gwiazda odeszła z Polski. Wiemy, gdzie zagra

Krystian NatońskiSiatkówka

Julie Lengweiler nie jest już zawodniczką Moya Radomka Radom. Szwajcarska siatkarka została sprzedana z powodu problemów finansowych klubu. Jedna z gwiazd Tauron Ligi związała się z czołowym zespołem w Japonii.

Trzy osoby na boisku siatkarskim, w tym zawodniczka w stroju sportowym z numerem 17.
fot. Radomka Radom/Facebook
Radomka Radom już bez Julie Lengweiler

Lengweiler trafiła do Radomia przed tym sezonem i była jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek Radomki. Zdążyła rozegrać trzynaście spotkań w Tauron Lidze, w której zdobyła 221 punktów. Jej popisem był występ przeciwko ŁKS-owi Commercecon Łódź, w którym zapisała przy swoim nazwisku aż 32 "oczka".

 

Niestety, przyjmującej nie było dane dokończyć rozgrywek w Polsce. Radomka popadła w kłopoty finansowe i musiała pożegnać się z trzema zawodniczkami. W tym gronie oprócz Lengweiler są Martyna Piotrowska i Weronika Szlagowska.

 

Szwajcarka związała się z wiceliderem ligi japońskiej - Hisamitsu Springs.

 

Braki kadrowe sprawiają, że Radomka nie może być pewna udziału w fazie play-off Tauron Ligi. Obecnie drużyna zajmuje ósme miejsce w tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i dziewięciu porażek.

