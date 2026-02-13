Czas na kolejny niezwykle ciekawy mecz w siatkarskiej PlusLidze. Tym razem JSW Jastrzębski Węgiel podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów.

W 19 meczach aktualnie trwającego sezonu Jastrzębski Węgiel zgromadził 30 punktów. Skra rozegrała o dwa spotkania mniej i ma na swoim koncie o trzy punkty mniej niż najbliżsi rywale.

JSW Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu JSW Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów poznamy w piątek 13 lutego. O tym, kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.