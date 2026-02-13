Legenda ogłosiła zakończenie kariery. "Po 21 latach odchodzę"

„To już koniec! Po 21 latach odchodzę od koszykówki” – napisał Paul na Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: Show Jokicia! Serb zanotował triple-double

Przed rozpoczęciem trwających rozgrywek koszykarz ogłosił, że będzie to jego ostatni sezon w NBA.

Na początku grudnia Paul rozstał się z Los Angeles Clippers i 4 lutego trafił do Toronto Raptors w ramach wymiany między trzema drużynami (także Brooklyn Nets). Jedyny kanadyjski klub w lidze NBA nie wymagał od niego zgłaszania się do drużyny i starał się go sprzedać przed końcem okresu transferowego.

W obecnym sezonie rozgrywający notował średnio 2,9 pkt, 3,3 asysty i 1,8 zbiórki w 16 meczach Clippers, wchodząc z ławki rezerwowych.

W poprzednich rozgrywkach Paul był kolegą klubowym Jeremy'ego Sochana w San Antonio Spurs. W historycznych zestawieniach ligi NBA zajmuje drugie miejsce wśród najlepiej podających - 12 552 asyst i jest wiceliderem pod względem liczby przechwytów - 2 728, ustępując w obydwu przypadkach jedynie Johnowi Stocktonowi.

Grał w New Orleans Hornets, LA Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Spurs i ponownie Clippers, uzyskując w całej karierze średnio 16,8 pkt, 9,2 asysty, 4,4 zbiórki i 2,0 przechwyty w 1370 meczach (w tym 1314 w wyjściowym składzie). Nie zdobył tytułu mistrza NBA, tylko raz dotarł do finałów, kiedy jego Suns przegrali z Milwaukee Bucks w 2021 roku.

Jest także dwukrotnym mistrzem olimpijskim (2008, 2012) z reprezentacją USA i 12-krotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd NBA (w 2013 r. zdobył tytuł MVP dla najlepszego gracza), Debiutantem Roku 2006 i członkiem Drużyny 75-lecia NBA.

BS, PAP