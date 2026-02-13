Lewandowski ostro krytykowany, Hiszpanie bez litości. Oberwało się Polakowi

Lewandowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale już w 37. minucie - przy wyniku 0:3 - zmienił Marca Casado. Polak nie pomógł jednak drużynie w odrabianiu strat. Ostatecznie Barcelona przegrała 0:4.

Co o występie doświadczonego napastnika piszą hiszpańskie media? Łagodnie rzecz ujmując - Lewandowski nie ma powodód do radości.



"Nieistotny. Rozwiązanie Flicka w obliczu katastrofy pierwszej połowy nie wystarczyło, aby poprawić sytuację" - napisali dziennikarze "Mundo Deportivo".



"Prawie nie dotknął piłki przez cały czas, jaki spędził na boisku" - dodał dziennik "Sport".



Rewanż zaplanowano na 3 marca. Finał Puchar Króla odbędzie się natomiast 18 kwietnia. Te rozgrywki najczęściej - 32 razy - wygrywała Barcelona, która w ubiegłym sezonie w finale pokonała Real Madryt 3:2 po dogrywce.