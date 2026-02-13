Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - 6. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W grupie B siatkarze Bogdanki LUK Lublin podejmą Galatasaray Stambuł. Mistrzowie Polski wygrali wszystkie dotychczasowe mecze i mają zapewniony awans do ćwierćfinału. W starciu z ekipą z Turcji powalczą o przedłużenie zwycięskiej passy.

Zobacz tak: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką

Aluron CMC Warta Zawiercie w meczu z niemieckim SVG Luneburg zagra o utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli grupy D. Asseco Resovia zajmuje drugie miejsce, a na zakończenie fazy grupowej zmierzy się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona.

W grupie E PGE Projekt Warszawa zmierzy się na wyjeździe z liderem tabeli Cucine Lube Civitanova. Sytuacja warszawskiego klubu nie jest łatwa - plasuje się na drugim miejscu, ale taką samą liczbę zwycięstw ma Montpellier, który zmierzy się z najsłabszą drużyną grupy - Volley Haasrode Leuven.

W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Bezpośredni awans do ćwierćfinałów mają już zapewniony: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Bogdanka LUK Lublin (grupa B), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Cucine Lube Civitanova (grupa E). W grupie D wiadomo, że dalej zagrają oba polskie kluby - Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia; zawiercianie są bliżej bezpośredniego awansu - wystarczy im jeden zdobyty punkt do utrzymania pierwszego miejsca. Wiadomo również, że występujący w grupie A siatkarze Itas Trentino zagrają w rundzie play-off. Odpowiedzi na pozostałe pytania przyniesie ostatnia kolejka.

Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-02-18: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-02-18: VK Lvi Praha - CV Guaguas Las Palmas (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Extra 4)

2026-02-18: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-02-18: Tours VB - ACH Volley Lublana (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2026-02-18: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray HDI Stambuł (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-02-18: Sporting Lizbona - Asseco Resovia (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-02-18: Volley Haasrode Leuven - Montpellier HSC VB (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Extra 4).

RM, Polsat Sport