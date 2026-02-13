Magazyn #7Strefa - 14.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
W walentynkowy dzień, jakim jest sobota 14 lutego zapraszamy na kolejne wydanie magazynu #7Strefa. Tym razem gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą trener Jastrzębskiego Węgla, Andrzej Kowal oraz selekcjoner żeńskiej reprezentacji Polski do lat 22, Miłosz Majka. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.
W programie wrócimy do wydarzeń z turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski kobiet, który zakończył się triumfem drużyny PGE Budowlanych Łódź. Porozmawiamy także o ostatnich występach polskich drużyn w Lidze Mistrzów, Pucharze CEV i Pucharze Challenge oraz o tym, jakie perspektywy rysują się przed naszymi przedstawicielami w europejskich pucharach.
Omówimy również arcyciekawą sytuację w PlusLidze, w której runda zasadnicza wkracza w decydującą fazę. Na kilka kolejek przed zakończeniem tej części sezonu pasjonująco zapowiada się zarówno walka o czołowe lokaty, jak i o miejsce w play-offach, a dużych emocji do samego końca może dostarczyć też walka o pozostanie w elicie.
Nie zabraknie oczywiście sztandarowej części magazynu #7Strefa, czyli analizy najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych akcji minionego tygodnia w wykonaniu Jakuba Bednaruka.
Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?
Początek programu #7Strefa w sobotę 14 lutego o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl