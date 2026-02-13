Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kto stanął na podium?

Do 22 lutego we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal - po brąz sięgnął Dawid Kubacki. Doświadczony polski skoczek nie znalazł się jednak w kadrze na tegoroczne igrzyska.

Jak się okazało, polscy sportowcy przebili ten dorobek w piątek 13 lutego. Wówczas panczenista Władimir Semirunnij sięgnął po srebrny medal w biegu na 10000 metrów.

Był to drugi medal dla Polski podczas tej imprezy - wcześniej również drugie miejsce zajął nastoletni skoczek narciarski Kacper Tomasiak, sięgając po srebro na skoczni normalnej.

Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026:

Kacper Tomasiak - 2. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej

Władimir Semirunnij - 2. miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m

BS, Polsat Sport, PAP