Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kto stanął na podium?

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 we Włoszech. Kto stanął na podium, jeśli chodzi o reprezentantów Polski? Ile medali ma Polska?

Młody mężczyzna w czerwonej czapce i sportowej kurtce trzyma w ustach biały przedmiot.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Do 22 lutego we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. 

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal - po brąz sięgnął Dawid Kubacki. Doświadczony polski skoczek nie znalazł się jednak w kadrze na tegoroczne igrzyska.

 

Jak się okazało, polscy sportowcy przebili ten dorobek w piątek 13 lutego. Wówczas panczenista Władimir Semirunnij sięgnął po srebrny medal w biegu na 10000 metrów.

 

 

Był to drugi medal dla Polski podczas tej imprezy - wcześniej również drugie miejsce zajął nastoletni skoczek narciarski Kacper Tomasiak, sięgając po srebro na skoczni normalnej.

 

Medale Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026:

Kacper Tomasiak - 2. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej

Władimir Semirunnij - 2. miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m 

