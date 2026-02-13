PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 21. kolejki (WIDEO)

Spoktanie Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozpoczęło rywalizację w 21. kolejce PlusLigi. Goście wygrali dwa pierwsze sety, w dwóch kolejnych lepsi byli suwalczanie, którzy pokonali przeciwników również w zaciętym tie-breaku (21:19).

W siatkarskim klasyku JSW Jastrzębski Węgiel wygrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 3:1. Emocji nie brakowało w konfrontacji zespołów z dołu tabeli, w której Cuprum Stilon Gorzów pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (16:14 w tie-breaku).

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Wyniki meczów 21. kolejki PlusLigi:

2026-02-11: Ślepsk Malow Suwałki – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (23:25, 15:25, 25:21, 25:19, 21:19)

2026-02-13: JSW Jastrzębski Węgiel – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (18:25, 25:23, 25:22, 25:19)

2026-02-13: Cuprum Stilon Gorzów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (25:14, 17:25, 25:23, 22:25, 16:14)

2026-02-14: Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-02-14: Asseco Resovia Rzeszów – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-02-15: Indykpol AZS Olsztyn – PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-17: Energa Trefl Gdańsk – Bogdanka LUK Lublin.

