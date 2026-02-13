Pola Bełtowska odpowiada hejterom! Zdradza, co do niej napisali

Bełtowskiej nie poszło ani na normalnej, ani na dużej skoczni zarówno w zmaganiach indywidualnych, jak i drużyn mieszanych. Mówi się, że dla sportowca samo dotarcie do momentu rywalizacji na igrzyskach jest już wielkim sukcesem i zwieńczeniem lat pracy. Tego nie potrafili zrozumieć internetowi hejterzy, którzy w nieprzyzwoity sposób wyrażali swoją opinię na temat 29-latki.

O ile merytoryczna krytyka jest uzasadniona, tak nie ma miejsca na hejt w żadnej postaci. Sprawa internetowego ataku na Bełtowską została bardzo mocno nagłośniona. Teraz sama zainteresowana postanowiła zabrać głos.

- Na początku nie zwracałam na to uwagi, ale gdy zaczęłam dostawać jedną wiadomość za drugą, poczułam ból. Niektóre wiadomości przekroczyły wszelkie granice. Rozumiem krytykę czy sugestie, bym przestała trenować - do tego można przywyknąć. Jednak życzenie komuś, aby stała mu się krzywda, to przesada. My, sportowcy, robimy wszystko, by zajść jak najwyżej, poświęcamy temu całe życie. Mam nadzieję, że nagłośnienie mojej sprawy uświadomi hejterom, że takie zachowanie nie jest w porządku - powiedziała w wywiadzie dla "Sport.pl".

Warto podkreślić, że również Polsat Sport dołączył do akcji przeciwko hejtowi wymierzonemu Poli Bełtowskiej. Więcej o tym TUTAJ.

