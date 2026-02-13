Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w sobotę. Kto startuje? Kiedy?

Zimowe

Po srebrnym medalu panczenisty Władimira Semirunnija polscy sportowcy mają szansę kontynuować w sobotę dobrą passę na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. O medal powinni walczyć kolejny łyżwiarz szybki Damian Żurek oraz skoczkowie narciarscy.

Młody polski skoczek narciarski w stroju sportowym i czerwonej czapce, trzymający w ręku medal olimpijski.
fot. PAP
Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w sobotę. Kto startuje? Kiedy?

Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W środę był już bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 s.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

W tym sezonie 26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, który w Mediolanie zdobył już złoty medal olimpijski na dłuższym dystansie. Żurek wygrał z nim dwukrotnie pod koniec stycznia w ostatnich przed igrzyskami zawodach PŚ w niemieckim Inzell.

 

Na start na najkrótszym dystansie nastawiają się również Marek Kania i Piotr Michalski. Ten ostatni był bardzo blisko podium na poprzednich igrzyskach w Pekinie, zajmując czwarte miejsce na 1000 m oraz piąte na 500 m, a medal uciekł mu, odpowiednio, o 0,08 oraz o 0,03 s.

 

W Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska.

 

19-letni Tomasiak debiutował w tym sezonie w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. W poniedziałek w Predazzo zdobył srebrny medal.

 

Ponadto w sobotę wystartują biathlonistki w sprincie na 7,5 km (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk), sztafeta narciarska kobiet 4x7,5 m (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder) oraz w short tracku Michał Niewiński i Felix Pigeon na 1500 m oraz Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska na 1000 m.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w sobotę 14.02. Starty Polaków. Kiedy?

biathlon

14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

 

biegi narciarskie

12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

 

łyżwiarstwo szybkie

17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

 

short track

20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
21.49 1500 m M, półfinały
22.35 1500 m M, finał B
22.42 1500 m M, finał A

 

skoki narciarskie

18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DAMIAN ŻUREKKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Lepa: Rozdzielmy Maliszewską i Niewińskiego, bo to dwie zupełnie różne historie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 