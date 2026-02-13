Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w sobotę. Kto startuje? Kiedy?

Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W środę był już bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 s.

W tym sezonie 26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, który w Mediolanie zdobył już złoty medal olimpijski na dłuższym dystansie. Żurek wygrał z nim dwukrotnie pod koniec stycznia w ostatnich przed igrzyskami zawodach PŚ w niemieckim Inzell.

Na start na najkrótszym dystansie nastawiają się również Marek Kania i Piotr Michalski. Ten ostatni był bardzo blisko podium na poprzednich igrzyskach w Pekinie, zajmując czwarte miejsce na 1000 m oraz piąte na 500 m, a medal uciekł mu, odpowiednio, o 0,08 oraz o 0,03 s.

W Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska.

19-letni Tomasiak debiutował w tym sezonie w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. W poniedziałek w Predazzo zdobył srebrny medal.

Ponadto w sobotę wystartują biathlonistki w sprincie na 7,5 km (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk), sztafeta narciarska kobiet 4x7,5 m (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder) oraz w short tracku Michał Niewiński i Felix Pigeon na 1500 m oraz Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska na 1000 m.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w sobotę 14.02. Starty Polaków. Kiedy?

biathlon

14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

biegi narciarskie

12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

łyżwiarstwo szybkie

17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

short track

20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21.49 1500 m M, półfinały

22.35 1500 m M, finał B

22.42 1500 m M, finał A

skoki narciarskie

18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

