Polka z awansem w Dubaju! Zagra o główny turniej

Tenis

Magdalena Fręch awansowała do decydującej fazy eliminacji turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka pokonała w dwóch setach Rosjankę Jekatierinę Jaszynę.

Tenisistka Magdalena Fręch wykonuje forhendowy uderzenie podczas meczu.
fot. AFP
Magdalena Fręch

Po osiągnięciu drugiej rundy w imprezie rangi WTA 1000 w Doha, Magdalena Fręch przystąpiła do kolejnego tysięcznika, tym razem w Dubaju. Polka rywalizację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła od pierwszej fazy eliminacji, a jej przeciwniczką była Rosjanka Jekatierina Jaszyna.

 

Fręch przełamała rywalkę już w trzecim gemie, po czym odskoczyła na 3:1. Wtedy na lepszy poziom weszła Jaszyna, która zniwelowała całą różnicę i wyrównała na 3:3. Kluczowe fragmenty należały jednak do Polki. Nasza rodaczka zanotowała breaka na 5:4, a chwilę później zakończyła premierową partię przy własnym podaniu.

 

W drugiej odsłonie Fręch poszła za ciosem. Łodzianka narzuciła własne warunki i błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0, dwukrotnie odbierając serwis Jaszynie. Polka dowiozła korzystny rezultat do końca, triumfując 6:2 i meldując się w decydującej rundzie kwalifikacji do turnieju w Dubaju.

 

Magdalena Fręch - Jekatierina Jaszyna 6:4, 6:2

JC, Polsat Sport
